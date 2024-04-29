Израильские чиновники считают, что суд в Гааге готовит ордера на их арест, - NYT

Расследование вероятных военных преступлений на палестинских территориях было начато Международным уголовным судом в марте 2021 года. Оно касается событий на Западном берегу, в Восточном Иерусалиме и секторе Газы, начиная с 2014 года.

Карим Хан, главный прокурор суда, недавно подтвердил, что его команда расследует инциденты во время войны, но его офис отказался комментировать статью NYT, заявив, что не "реагирует на предположения в сообщениях СМИ".

Офис Нетаньяху также не комментирует, но в пятницу премьер-министр заявил в социальных сетях, что любое вмешательство МУС "создаст опасный прецедент, угрожающий солдатам и официальным лицам всех демократических стран, борющихся с жестоким терроризмом и безосновательной агрессией ".

Нетаньяху не объяснил, что стало причиной его заявления, но сказал: "Под моим руководством Израиль никогда не примет никаких попыток МКС подорвать его неотъемлемое право на самооборону".

Критика в адрес Израиля со стороны США

Несколько дней назад Госдепартамент США обнародовал ежегодный доклад, в котором констатируется ухудшение ситуации с правами человека из-за войны в секторе Газа. В то же время администрация президента пока не ввела санкции против Израиля за выявленные факты нарушений.

Перед этим NYT писала, что США рассматривают введение санкций против батальона израильской армии "Нецах Иегуда" и ряда других подразделений, обвиненных в нарушениях прав человека во время операций на Западном берегу реки Иордан.

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