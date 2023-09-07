Израильская система оповещения и не только. Зеленский переговорил с Нетаньяху

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонные переговоры с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал президента.
О чем говорили:
"Учитывая приближение еврейского Нового года - Рош ха-Шана - и ожидаемого массового прибытия паломников-хасидов в Умань обсудили вопросы их безопасности и реагирования на возможные вызовы, учитывая продолжение российского террора ракетами и иранскими дронами", - написал Владимир Зеленский.
Как сообщает пресс-служба премьер-министра Нетаньяху, стороны также обсудили помощь в развитии и продвижении израильских систем раннего оповещения о воздушной тревоге.
Отношения Украины с Израилем
С начала полномасштабного вторжения российских террористов на территорию Украины, Израиль заявил о своем нейтралитете. В то же время страна помогает нам в гуманитарных вопросах, хотя и отказывается предоставлять оружие и оборонительное вооружение, в частности системы ПВО.
Больше о позиции Израиля относительно войны в Украине вы можете прочитать в материале РБК-Украина.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.