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Израильская оппозиция призывает ввести мораторий на судебную реформу

Фото: израильская оппозиция требует моратория на введение судебной реформы (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

Лидер израильской парламентской оппозиции Яир Лапид призвал правительство ввести мораторий на принятие судебной реформы на 18 месяцев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW.

По его словам, такое решение необходимо принять для возобновления переговоров по конечной форме реформы.

"Пока не будет замораживания законодательства, нет смысла говорить о других законах или иных договоренностях, потому что вполне понятно, что власть снова уйдет в последнюю минуту", - заявил Лапид.

Протесты в Израиле из-за судебной реформы

В апреле этого года премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху заявил о намерениях провести судебную реформу, которая уменьшит количество полномочий Верховного суда и передаст их парламенту. Противники реформы заявляли, что подобные действия приведут к созданию в стране диктатуры.

Тогда по стране прошла волна протестов миллионы граждан выходили на улицы, чтобы не допустить принятия такого законопроекта. Это заставило Нетаньяху на время отозвать рассмотрение реформы, однако, 24 июля Кнессет принял закон в рамках судебной реформы.

Сейчас в стране снова бушуют протесты - на последних полиция применяла даже водометы.

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Израиль