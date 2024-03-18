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В Катаре пройдут переговоры о перемирии в Секторе Газа

Фото: делегация Израиля проведет в Катаре переговоры о перемирии в Газе (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

Кабинет безопасности Израиля одобрил выезд израильской переговорной делегации в Доху (Катар) для переговоров о временном перемирии в Секторе Газа и освобождении заложников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Times of Israel.

Отмечается, что делегация во главе с директором Моссада Давидом Барнеа получила "общий мандат" на проведение переговоров в понедельник, 18 марта. Некоторые связанные с переговорами вопросы, должны будут отдельно взвешиваться и утверждаться премьер-министром Биньямином Нетаньяху и министром обороны Йоавом Галланом.

Переговорная группа попросила "значительное количество времени для проведения переговоров, чтобы можно было улучшить соглашение и предложить план, который мы сможем поддержать".

Израильский чиновник, которого цитирует портал Ynet, сказал: "Нам нужно изменить соглашение, и важно, чтобы мы подошли к этому с существенной гибкостью".

Война Израиля с ХАМАС

После нападения террористов движения ХАМАС на Израиль 7 октября, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала наземную военную операцию в Секторе Газа, которая продолжается до сих пор.

8 февраля Нетаньяху заявил, что полная победа Армии Израиля уже близка. Он также сообщил о готовности ЦАХАЛ приступить к наземному вторжению в город Рафах вблизи границы с Египтом на юге Сектора Газа.

Израиль планирует эвакуировать мирных жителей Рафаха в "гуманитарные зоны" в центральной части сектора Газа, которое составляет 1,4 миллиона человек, перед запланированным наземным наступлением на город.

15 марта Нетаньяху отверг очередной вариант соглашения о перемирии с движением ХАМАС.

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Израиль