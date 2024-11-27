Израиль до начала перемирия атаковал подземный завод "Хезболлы", где производили ракеты

Израильские военные вчера, 26 ноября, ударили по подземному заводу "Хезболлы". Там боевики производили высокоточные ракеты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Армию обороны Израиля (ЦАХАЛ) в Telegram .

"До вступления в силу режима прекращения огня во вторник истребители ВВС Израиля под руководством разведывательного управления нанесли удар по крупнейшему объекту "Хезболлы" по производству высокоточных управляемых ракет", - сказано в сообщении ЦАХАЛ.

Фото: Израиль ударил по подземному заводу "Хезболлы" (t.me/idfofficial)

Там боевики оборудовали подземную инфраструктуру протяженностью 1,4 км. Они производили ракеты класса "земля-земля", а также хранили высокоточное оружие, которое позже использовали для ударов по Израилю.

За несколько часов до удара по заводу Израиль атаковал этот район с целью ликвидации террористов и их инфраструктуры. В частности, был поражен лагерь элитных сил "Радван".

По информации Армии обороны Израиля, такой объект “Хезболла” построила при поддержке Ирана.

"Иранские боевики работали на объекте вместе с ливанскими террористами "Хезболлы", - утверждает ЦАХАЛ.

Удар нанесли на основ точных разведданных, которые собирались на протяжении многих лет.