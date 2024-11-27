Израиль до начала перемирия атаковал подземный завод "Хезболлы", где производили ракеты
Израильские военные вчера, 26 ноября, ударили по подземному заводу "Хезболлы". Там боевики производили высокоточные ракеты.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Армию обороны Израиля (ЦАХАЛ) в Telegram.
"До вступления в силу режима прекращения огня во вторник истребители ВВС Израиля под руководством разведывательного управления нанесли удар по крупнейшему объекту "Хезболлы" по производству высокоточных управляемых ракет", - сказано в сообщении ЦАХАЛ.
Фото: Израиль ударил по подземному заводу "Хезболлы" (t.me/idfofficial)
Там боевики оборудовали подземную инфраструктуру протяженностью 1,4 км. Они производили ракеты класса "земля-земля", а также хранили высокоточное оружие, которое позже использовали для ударов по Израилю.
За несколько часов до удара по заводу Израиль атаковал этот район с целью ликвидации террористов и их инфраструктуры. В частности, был поражен лагерь элитных сил "Радван".
По информации Армии обороны Израиля, такой объект “Хезболла” построила при поддержке Ирана.
"Иранские боевики работали на объекте вместе с ливанскими террористами "Хезболлы", - утверждает ЦАХАЛ.
Удар нанесли на основ точных разведданных, которые собирались на протяжении многих лет.
Перемирие Израиля и "Хезболлы"
Напомним, сегодня, 27 ноября, утром между Израилем и "Хезболлой" началось перемирие. В рамках соглашения Израиль должен в течение 60 дней вывести свои войска с территории Ливана.
При этом боевики "Хезболлы" также должны уйти с южной части Ливана. Такое соглашение разработали США.
Более детально о перемирии - в материале РБК-Украина.
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