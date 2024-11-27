ua en ru
Ср, 27 ноября News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Израиль новости Лица Войны
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы

Израиль до начала перемирия атаковал подземный завод "Хезболлы", где производили ракеты

Среда 27 ноября 2024 22:39
UA EN RU
Израиль до начала перемирия атаковал подземный завод "Хезболлы", где производили ракеты Иллюстративное фото: истребители Израиля ударили по заводу "Хезболлы" (x.com/IAFsite)
Автор: Иван Носальский

Израильские военные вчера, 26 ноября, ударили по подземному заводу "Хезболлы". Там боевики производили высокоточные ракеты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Армию обороны Израиля (ЦАХАЛ) в Telegram.

"До вступления в силу режима прекращения огня во вторник истребители ВВС Израиля под руководством разведывательного управления нанесли удар по крупнейшему объекту "Хезболлы" по производству высокоточных управляемых ракет", - сказано в сообщении ЦАХАЛ.

Израиль до начала перемирия атаковал подземный завод &quot;Хезболлы&quot;, где производили ракетыФото: Израиль ударил по подземному заводу "Хезболлы" (t.me/idfofficial)

Там боевики оборудовали подземную инфраструктуру протяженностью 1,4 км. Они производили ракеты класса "земля-земля", а также хранили высокоточное оружие, которое позже использовали для ударов по Израилю.

За несколько часов до удара по заводу Израиль атаковал этот район с целью ликвидации террористов и их инфраструктуры. В частности, был поражен лагерь элитных сил "Радван".

По информации Армии обороны Израиля, такой объект “Хезболла” построила при поддержке Ирана.

"Иранские боевики работали на объекте вместе с ливанскими террористами "Хезболлы", - утверждает ЦАХАЛ.

Удар нанесли на основ точных разведданных, которые собирались на протяжении многих лет.

Перемирие Израиля и "Хезболлы"

Напомним, сегодня, 27 ноября, утром между Израилем и "Хезболлой" началось перемирие. В рамках соглашения Израиль должен в течение 60 дней вывести свои войска с территории Ливана.

При этом боевики "Хезболлы" также должны уйти с южной части Ливана. Такое соглашение разработали США.

Более детально о перемирии - в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Израиль Ливан Хезболла Авиаудары Ракеты
NEWS
Зеленый станет изумрудным. Как изменятся светофоры в Украине с 1 мая 2025 года
Зеленый станет изумрудным. Как изменятся светофоры в Украине с 1 мая 2025 года
DAILY
Михаил Подоляк: Украина работает с Трампом, его отношение к войне и РФ будет меняться
Данила Крамаренко, Дмитрий Олейник Михаил Подоляк: Украина работает с Трампом, его отношение к войне и РФ будет меняться