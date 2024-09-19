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Израиль планирует масштабную операцию против "Хезболлы" на юге Ливана, - СМИ

Четверг 19 сентября 2024 01:52
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Израиль планирует масштабную операцию против "Хезболлы" на юге Ливана, - СМИ Фото: премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху анонсировал масштабную военную операцию против группировки "Хезболла" на юге Ливана.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Нетаньяху в соцсети Х.

Глава правительства записал десятисекундное видео, в котором сказал всего лишь одно предложение.

"Я уже говорил это. Мы вернем жителей севера в их дома и обеспечим их безопасность. Так и будет сделано", - сказал Нетаньяху.

Угроза масштабной войны в Ливане

За последние два дня в Ливане происходят массовые случаи подрыва электронных устройств людей, причастных к группировке "Хезболла"

Так, 17 сентября по всей стране взорвались сотни пейджеров, которыми пользуются члены группировки.

В среду, 18 сентября, в Ливане массово взрывались пейджеры, рации, мобильные телефоны, ноутбуки, радиоприемники и другие гаджеты и устройства.

По данным СМИ, операцию организовала израильская спецслужба "Моссад". Агенты вживили в устройства платы с взрывчатым материалом, которые получают код детонации.

В Минобороны Израиля заявили, что страна начинает новую фазу войны. Центр войны смещается на северное направление, чтобы "вернуть жителей городов на севере в свои дома в целости и сохранности".

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