Армия Израиля нашла "самое современное" российское оружие на базах "Хезболлы", - Нетаньяху

Глава израильского правительства в разговоре со СМИ подчеркнул, что согласно резолюции Совета Безопасности Организации Объединенных Наций (ООН) от 2006 года, только ливанской армии разрешено иметь оружие в районе южнее ключевой для страны реки Литани.

"Однако в этом районе "Хезболла" вырыла сотни тоннелей и тайников, где мы только что нашли большое количество самого современного российского оружия", - сказал Нетаньяху.

Он добавил, что новая гражданская война в Ливане "была бы трагедией".

"Конечно, наша цель не провоцировать. Израиль не намерен вмешиваться во внутренние дела Ливана", - заверил израильский премьер в разговоре с газетой Le Figaro, говоря об операции ЦАХАЛ в Ливане.

По словам Нетаньяху, единственная цель израильской стороны, это "разрешить нашим гражданам, живущим вдоль границы с Ливаном, вернуться домой и чувствовать себя в безопасности".

О каком оружии идет речь

Отметим, что израильский премьер не уточнил в данном интервью, какие образцы российского оружия были обнаружены Армией обороны Израиля (ЦАХАЛ) в туннелях "Хезболлы" в Ливане.

Вместе с тем, 16 октября израильское военное командование обнародовало кадры со складом оружия, расположенным в гражданском жилом доме на юге Ливана.

Также в ЦАХАЛе показали фото найденного во время рейда оружия

Обнаруженное в туннелях боевиков "Хезболлы" в Ливане оружие (фото: t.me/idfofficial)

Добавим, также на обнародованных кадрах найденного у "Хезболлы" российского оружия можно увидеть, в частности, ПТРК "Корнет", ПЗРК "Игла". Указанная на них дата производства - с 2018 по 2021 год.

Российское оружие, обнаруженное в туннелях боевиков "Хезболлы" (фото: israel-alma.org)