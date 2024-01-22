RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Израильская армия начала новое крупное наступление на юге Газы

Фото: ЦАХАЛ проводит операцию в Секторе Газа (idfanc.activetrail.biz)
Автор: Владимир Костырин

Силы обороны Израиля (ЦАХАЛ) начали новое крупное наступление на западную часть Хан-Юнис на юге Сектора Газа. Операция сопровождается серьезными боевыми действиями с боевиками организации ХАМАС.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Times of Israel.

В наступлении принимают участие четыре бригады ЦАХАЛ во главе с 98-й дивизией. Сама операция была начата со вчерашнего дня серией авиаударов по объектам ХАМАС в этом районе.

Израильские военные ставят себе за цель в ходе этого наступления уничтожить военную базу ХАМАС в районе Хан-Юнис. Сама операция может занять несколько дней. Также есть информация о намерениях ЦАХАЛ нанести удары по ключевым опорным пунктам террористов, аванпостам и инфраструктуре в этом районе.

По данным израильской стороны, сегодня утром удалось ликвидировать около 50 боевиков ХАМАСа, включая нескольких командиров.

Отметятся, что солдаты оцепили лагерь беженцев Хан-Юнис, где расположены несколько объектов террористов, и стали проводить маневры в нем.

Также в командовании ЦАХАЛ заявили, что военным известно о местах, где находятся гражданские лица, а также больницы, и армия будет работать так, чтобы не причинить им вреда.

Война Израиля с ХАМАС

Напомним, 7 октября 2023 года боевики ХАМАС устроили массированное вторжение в Израиль, и во время нападения захватили в заложники сотни людей. Израиль начал военную операцию против террористов, в частности в районе Сектора Газа.

Впоследствии в ходе обмена заложниками террористы освободили около 120 человек, а Израиль освободил группу палестинских заключенных.

Ранее премьер Израиля Беньямин Нетаньяху назвал три условия для окончания войны против палестинских боевиков ХАМАС в Секторе Газа.

13 января Тель-Авив сообщил Каиру, что планирует начать военную операцию по установлению контроля за границей между Сектором Газа и Египтом. В то же время, Египет отклонил предложение Израиля о совместном патрулировании израильскими войсками египетской стороны границы.

Как ранее писало The Wall Street Journal, израильские войскауничтожили от 20 до 30% боевиков ХАМАС, что пока не соответствует цели Израиля уничтожить группировку.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ХАМАСИзраильСектор Газа