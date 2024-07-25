Израильская армия контролирует только часть Сектора Газа и террористы этим пользуются, - эксперт
Израильская армия контролирует лишь часть Сектора Газа и столкнулась с партизанскими действиями ХАМАС.
Об этом сообщил военный эксперт Давид Гендельман в комментарии для статьи РБК-Украина "Извистая тропа мира. Где Израиль ищет поддержки и угрожает ли Ближнему Востоку еще одна война".
По его словам, боевики сейчас не выходят на атаки "лоб в лоб", то есть пытаются прятаться и отступать и затем, когда израильская армия находится в том или ином районе, проводят разрозненные партизанские атаки.
В свою очередь, израильская армия время от времени заходит в районы, куда боевики вернулись и пытаются восстановить военную инфраструктуру.
"Когда начинали сухопутную операцию, то заранее план был построен таким образом, что после первого этапа, так называемого достижения оперативного контроля, почти отовсюду войска выходят и потом возвращаются и зачищают территорию снова", - говорит Гендельман.
Постоянно израильские войска присутствуют только в коридоре "Нецарим", который с востока на запад пересекает Сектор Газа, в Филадельфийском коридоре вдоль границы с Египтом и собственно по оборонительному периметру вдоль всей границы Израиля и Сектора.
Что происходит на Ближнем Востоке
В октябре 2023 года боевики ХАМАС совершили атаку на Израиль, захватив несколько населенных пунктов и взяв в плен десятки гражданских и военных.
В ответ Израиль начал наземную операцию. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) не только освободила захваченную территорию, но и начала боевые действия на территории Сектора Газа. Операция продолжается по сей день.
Мировые лидеры призывают Израиль прекратить военные действия в Секторе Газа, но Тель-Авив пока не идет на уступки.
Недавно The Jerusalem Post сообщало, что израильские войска могут временно выйти из Сектора Газа для продвижения соглашения по освобождению заложников.
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