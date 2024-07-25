Израильская армия контролирует только часть Сектора Газа и террористы этим пользуются, - эксперт

Об этом сообщил военный эксперт Давид Гендельман в комментарии для статьи РБК-Украина "Извистая тропа мира. Где Израиль ищет поддержки и угрожает ли Ближнему Востоку еще одна война".

По его словам, боевики сейчас не выходят на атаки "лоб в лоб", то есть пытаются прятаться и отступать и затем, когда израильская армия находится в том или ином районе, проводят разрозненные партизанские атаки.

В свою очередь, израильская армия время от времени заходит в районы, куда боевики вернулись и пытаются восстановить военную инфраструктуру.

"Когда начинали сухопутную операцию, то заранее план был построен таким образом, что после первого этапа, так называемого достижения оперативного контроля, почти отовсюду войска выходят и потом возвращаются и зачищают территорию снова", - говорит Гендельман.

Постоянно израильские войска присутствуют только в коридоре "Нецарим", который с востока на запад пересекает Сектор Газа, в Филадельфийском коридоре вдоль границы с Египтом и собственно по оборонительному периметру вдоль всей границы Израиля и Сектора.