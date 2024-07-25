ua en ru
Чт, 25 июля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Израильская армия контролирует только часть Сектора Газа и террористы этим пользуются, - эксперт

Четверг 25 июля 2024 10:56
UA EN RU
Израильская армия контролирует только часть Сектора Газа и террористы этим пользуются, - эксперт Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Роман Кот, Валерия Полищук

Израильская армия контролирует лишь часть Сектора Газа и столкнулась с партизанскими действиями ХАМАС.

Об этом сообщил военный эксперт Давид Гендельман в комментарии для статьи РБК-Украина "Извистая тропа мира. Где Израиль ищет поддержки и угрожает ли Ближнему Востоку еще одна война".

По его словам, боевики сейчас не выходят на атаки "лоб в лоб", то есть пытаются прятаться и отступать и затем, когда израильская армия находится в том или ином районе, проводят разрозненные партизанские атаки.

В свою очередь, израильская армия время от времени заходит в районы, куда боевики вернулись и пытаются восстановить военную инфраструктуру.

"Когда начинали сухопутную операцию, то заранее план был построен таким образом, что после первого этапа, так называемого достижения оперативного контроля, почти отовсюду войска выходят и потом возвращаются и зачищают территорию снова", - говорит Гендельман.

Постоянно израильские войска присутствуют только в коридоре "Нецарим", который с востока на запад пересекает Сектор Газа, в Филадельфийском коридоре вдоль границы с Египтом и собственно по оборонительному периметру вдоль всей границы Израиля и Сектора.

Что происходит на Ближнем Востоке

В октябре 2023 года боевики ХАМАС совершили атаку на Израиль, захватив несколько населенных пунктов и взяв в плен десятки гражданских и военных.

В ответ Израиль начал наземную операцию. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) не только освободила захваченную территорию, но и начала боевые действия на территории Сектора Газа. Операция продолжается по сей день.

Мировые лидеры призывают Израиль прекратить военные действия в Секторе Газа, но Тель-Авив пока не идет на уступки.

Недавно The Jerusalem Post сообщало, что израильские войска могут временно выйти из Сектора Газа для продвижения соглашения по освобождению заложников.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Израиль Сектор Газа
NEWS
"Укрэнерго" сообщило время и объем отключений света на сегодня
"Укрэнерго" сообщило время и объем отключений света на сегодня
DAILY
Эмбриолог Ольга Малюта: Люди хотят рожать даже во время войны
Юлия Гаюкжурналист РБК-Украина Эмбриолог Ольга Малюта: Люди хотят рожать даже во время войны