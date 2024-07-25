Ізраїльська армія контролює тільки частину Сектора Газа і терористи цим користуються, - експерт
Ізраїльська армія контролює лише частину Сектора Газа і зіштовхнулася з партизанськими діями ХАМАС.
Про це повідомив військовий експерт Давід Гендельман в коментарі для статті РБК-Україна "Звивиста стежка миру. Де Ізраїль шукає підтримки та чи загрожує Близькому Сходу ще одна війна".
За його словами, бойовики зараз не виходять на атаки "лоб в лоб", тобто намагаються ховатися та відступати і потім, коли ізраїльська армія знаходиться в тому чи іншому районі, проводять розрізнені партизанські атаки.
У свою чергу, ізраїльська армія час від часу заходить у райони, куди бойовики повернулися і намагаються відновити військову інфраструктуру.
"Коли розпочинали сухопутну операцію, то заздалегідь план було побудовано таким чином, що після першого етапу, так званого досягнення оперативного контролю, майже звідусіль війська виходять і потім повертаються та зачищають територію знову", - каже Гендельман.
Постійно ізраїльські війська присутні тільки у коридорі "Нецарім", який зі сходу на захід перетинає Сектор Гази, у Філадельфійському коридорі вздовж кордону з Єгиптом і власне по оборонному периметру уздовж усього кордону Ізраїлю та Сектора.
Що відбувається на Близькому Сході
В жовтні 2023 року бойовики ХАМАС здійснили атаку на Ізраїль, захопивши кілька населених пунктів та взявши в полон десятки цивільних і військових.
У відповідь Ізраїль розпочав наземну операцію. Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) не лише звільнила захоплену територію, але й почала бойові дії на території Сектора Газа. Операція триває донині.
Світові лідери закликають Ізраїль припинити військові дії в Секторі Газа, але Тель-Авів поки не йде на поступки.
Нещодавно The Jerusalem Post повідомляло, що ізраїльські війська можуть тимчасово вийти із Сектора Гази для просування угоди зі звільнення заручників.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна у Telegram.