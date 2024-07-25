Ізраїльська армія контролює тільки частину Сектора Газа і терористи цим користуються, - експерт

Про це повідомив військовий експерт Давід Гендельман в коментарі для статті РБК-Україна "Звивиста стежка миру. Де Ізраїль шукає підтримки та чи загрожує Близькому Сходу ще одна війна".

За його словами, бойовики зараз не виходять на атаки "лоб в лоб", тобто намагаються ховатися та відступати і потім, коли ізраїльська армія знаходиться в тому чи іншому районі, проводять розрізнені партизанські атаки.

У свою чергу, ізраїльська армія час від часу заходить у райони, куди бойовики повернулися і намагаються відновити військову інфраструктуру.

"Коли розпочинали сухопутну операцію, то заздалегідь план було побудовано таким чином, що після першого етапу, так званого досягнення оперативного контролю, майже звідусіль війська виходять і потім повертаються та зачищають територію знову", - каже Гендельман.

Постійно ізраїльські війська присутні тільки у коридорі "Нецарім", який зі сходу на захід перетинає Сектор Гази, у Філадельфійському коридорі вздовж кордону з Єгиптом і власне по оборонному периметру уздовж усього кордону Ізраїлю та Сектора.