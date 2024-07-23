ЦАХАЛ может временно вывести войска из Газы для заключения сделки по заложникам, - СМИ

ЦАХАЛ может временно вывести войска из Сектора Газа для продвижения сделки по освобождению заложников. Посредник Египет при поддержке США пытаются заключить соглашение.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обсудит сделку с американскими чиновниками во время визита в Вашингтон. Он взял с собой освобожденных заложников и их родственников, чтобы подчеркнуть приверженность соглашению.

Нетаньяху подвергся критике за недостаточную гибкость, особенно в вопросе контроля над безопасностью в Газе. Источники издания сообщили, что Израиль не понесет значительных потерь в плане безопасности, если выведет войска из Газы на 42 дня для освобождения от 18 до 33 заложников. Объявление о гибели двух заложников в плену подчеркивает срочность освобождения.

Источники в оборонном ведомстве утверждали, что Израиль в тот или иной момент вывел свои войска из всех районов Сектора Газа. В понедельник ЦАХАЛ снова занял Хан-Юнис, где не было израильских солдат с 7 апреля. Северная часть Газы находилась под контролем ЦАХАЛа с середины января, но войска временно отсутствовали до повторного вторжения.

Высокопоставленные источники утверждают, что безопасность Филадельфийского коридора может быть обеспечена даже после ухода ЦАХАЛа, и при необходимости войска смогут быстро вернуться. ХАМАС накопил достаточно оружия на севере Газы, чтобы его бойцы могли вернуться безоружными и взять оружие из тайников.

Источники считают, что Нетаньяху тормозил и пытался саботировать сделку, но надеются, что он ее подпишет, чтобы вернуть силы ЦАХАЛа и получить часть заложников. Сам Нетаньяху утверждает, что делает все возможное для сделки и что ключевые моменты безопасности необходимы для поражения ХАМАС.