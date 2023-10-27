ua en ru
Сб, 28 октября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В Израиле заявили, что ХАМАС ощутит "гнев Израиля", но это еще не наземная операция

Пятница 27 октября 2023 23:42
UA EN RU
В Израиле заявили, что ХАМАС ощутит "гнев Израиля", но это еще не наземная операция Фото: Израиль заявил, что еще не начинал наземную операцию против ХАМАС (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

В Израиле заявили, что боевики группировки ХАМАС сегодня вечером ощутят "гнев Израиля", но на данный момент речи о полномасштабной наземной операции не идет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News и ABC News.

"Сегодня вечером ХАМАС почувствует на себе гнев Израиля. Он начнет расплачиваться за свои преступления против человечества и Израиля", - заявил старший политический советник премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху Марк Регев.

В свою очередь, представитель Армии обороны Израиля Питер Лернер опроверг сообщения о том, что расширенные операции в Секторе Газа являются официальным началом расширенной наземной операции.

Лернер повторил, что ЦАХАЛ делает все возможное, чтобы избежать потерь среди гражданского населения, но это война – война, которую начал ХАМАС.

Вторжение боевиков ХАМАС в Израиль

Напомним, что 7 октября боевики группировки ХАМАС вторглись на территорию Израиля. Во время масштабного нападения они расстреливали и угоняли мирных жителей, видео своих зверств террористы публиковали в соцсетях.

После этого Израиль начал военную операцию против ХАМАС под названием "Железные мечи". ЦАХАЛу удалось выбить боевиков с территории страны. Следующим этапом может стать наземная операция в секторе Газа.

Силы обороны Израиля уже проводили рейды в Сектор Газа, во время которого была ликвидирована группа террористов. При этом в глубь территории ЦАХАЛ не входил.

По информации армии обороны Израиля, сейчас террористы удерживают более 200 заложников. Недавно ХАМАС отпустил нескольких женщин, являющихся гражданами Израиля.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Израиль ХАМАС
NEWS
Россия планирует информатаку против Умерова
Россия планирует информатаку против Умерова
DAILY
Штурм Авдеевки и окружение Бахмута. Что происходит на фронте и где ждать прорыва ВСУ
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина Штурм Авдеевки и окружение Бахмута. Что происходит на фронте и где ждать прорыва ВСУ