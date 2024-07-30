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В Израиле призвали НАТО исключить Турцию за угрозы Эрдогана

Фото: глава МИД Израиля Исраель Кац (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац призвал НАТО исключить Турцию из альянса после того, как президент Тайип Эрдоган пригрозил возможным вторжением в Израиль, подобно тому, как Анкара ранее вошла в Ливию и Нагорный Карабах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Times of Israel.

Кац поручил дипломатам срочно связаться со всеми членами НАТО, призвав к осуждению Турции и требуя её исключения из регионального альянса.

Эрдоган, который активно критикует войну Израиля против ХАМАС в Газе, заявил в воскресенье: "Мы должны быть очень сильными, чтобы Израиль не мог творить эти нелепые вещи с Палестиной. Так же, как мы вошли в Карабах и Ливию, мы можем поступить с ними подобным образом".

Он не уточнил, какие именно действия он предлагает.

В ответ Кац заявил, что Эрдоган идет по стопам Саддама Хусейна и угрожает атаковать Израиль.

"Ему стоит вспомнить, чем это закончится", - добавил министр.

Он также добавил, что Турция, где расположена штаб-квартира ХАМАС, стала частью иранской оси зла вместе с ХАМАСом, Хезболлой и хуситами в Йемене.

 

Критика Эрдогана

После атаки ХАМАСа в октябре прошлого года и начала военной операции ЦАХАЛ в Секторе Газа, президент Турции назвал Израиль "военным преступником" и "оккупантом". В ответ Тель-Авив отозвал своих дипломатов из Турции.

Эрдоган считает Израиль ответственным за эскалацию напряженности на Ближнем Востоке и подчеркнул, что Турция не рассматривает ХАМАС как террористическую организацию.

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ИзраильТурцияРеджеп Тайип Эрдоган