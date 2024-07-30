В Израиле призвали НАТО исключить Турцию за угрозы Эрдогана

Кац поручил дипломатам срочно связаться со всеми членами НАТО, призвав к осуждению Турции и требуя её исключения из регионального альянса.

Эрдоган, который активно критикует войну Израиля против ХАМАС в Газе, заявил в воскресенье: "Мы должны быть очень сильными, чтобы Израиль не мог творить эти нелепые вещи с Палестиной. Так же, как мы вошли в Карабах и Ливию, мы можем поступить с ними подобным образом".

Он не уточнил, какие именно действия он предлагает.

В ответ Кац заявил, что Эрдоган идет по стопам Саддама Хусейна и угрожает атаковать Израиль.

"Ему стоит вспомнить, чем это закончится", - добавил министр.

Он также добавил, что Турция, где расположена штаб-квартира ХАМАС, стала частью иранской оси зла вместе с ХАМАСом, Хезболлой и хуситами в Йемене.