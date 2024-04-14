В Израиле закончилось заседание военного кабинета: есть ли решение об ответе

Напомним, что министр военного кабинета Израиля Бенни Ганц заявил ранее в воскресенье, что Израиль "будет требовать от Ирана цен таким образом и в такое время, которое их устроит".

Нападение Ирана на Израиль

Напомним, что в ночь на 14 апреля Иран атаковал территорию Израиля сотнями ударных беспилотников и ракет. В Израиле заявили, что почти все воздушные цели были сбиты, а ущерб от атаки был незначительным. Помогали Израилю в перехвате иранских дронов и ракет силы США и Британии.

Как заявлял пресс-секретарь израильской армии Даниэль Хагари, в результате удара нанесен незначительный ущерб военной базе на юге Израиля. Больше об итогах атаки Ирана на Израиль - читайте в материале РБК-Украина.

Днем 14 апреля американский телеканал CNN со ссылкой на израильский источник сообщил, что Израиль ответит Ирану, но масштабы ответа будут определены на заседании военного кабинета.

В то же время, по данным The Guardian, США уже предупредили Израиль, что не будут участвовать в израильском ответе.

Подробнее о причинах конфликта между Израилем и Ираном - читайте вматериале РБК-Украина.

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