В Израиле закончилось заседание военного кабинета: есть ли решение об ответе

Заседание военного кабинета Израиля закончилось без решения относительно ответа на нападение Ирана.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.
По данным анонимного источника издания, кабинет министров Израиля полон решимости ответить, но еще не определился со сроками и масштабами ответа.
Чиновник отметил, что израильским военным поручено разработать дополнительные варианты ответа.
Отдельно анонимный высокопоставленный представитель администрации американского президента Джо Байдена рассказал, что израильский чиновник сообщил Соединенным Штатам, что Израиль не стремится к значительной эскалации противостояния с Ираном.
"Я думаю, что Израиль четко дал нам понять, что они не ищут значительной эскалации с Ираном. Это не то, к чему они стремятся. Они стремятся защитить себя и защитить себя", - сказал представитель администрации.
Напомним, что министр военного кабинета Израиля Бенни Ганц заявил ранее в воскресенье, что Израиль "будет требовать от Ирана цен таким образом и в такое время, которое их устроит".
Напомним, что в ночь на 14 апреля Иран атаковал территорию Израиля сотнями ударных беспилотников и ракет. В Израиле заявили, что почти все воздушные цели были сбиты, а ущерб от атаки был незначительным. Помогали Израилю в перехвате иранских дронов и ракет силы США и Британии.
Как заявлял пресс-секретарь израильской армии Даниэль Хагари, в результате удара нанесен незначительный ущерб военной базе на юге Израиля. Больше об итогах атаки Ирана на Израиль - читайте в материале РБК-Украина.
Днем 14 апреля американский телеканал CNN со ссылкой на израильский источник сообщил, что Израиль ответит Ирану, но масштабы ответа будут определены на заседании военного кабинета.
В то же время, по данным The Guardian, США уже предупредили Израиль, что не будут участвовать в израильском ответе.
Подробнее о причинах конфликта между Израилем и Ираном - читайте вматериале РБК-Украина.
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