В Израиле зафиксировали рекордную явку на выборах за более 50 лет

На выборах в Израиле к полудню проголосовали 31,5% избирателей – это самая высокая явка для этого часа с 1973 года. Из-за очередей участки могут работать дольше.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Times of Israel.
По данным Центральной избирательной комиссии, нынешняя явка превысила показатель предыдущих выборов. В 2022 году по состоянию на полдень проголосовали 28,4% избирателей. В этот раз к аналогичному времени на участки пришли 31,5%.
Такой уровень участия в голосовании не фиксировали в это время суток с 1973 г., когда в Израиле состоялись первые выборы после войны Судного дня.
Исполняющий обязанности генерального директора Центральной избирательной комиссии Дин Ливне сообщил, что на многих участках образовались очереди. По его словам, это закономерно из-за высокой явки избирателей.
"На многих избирательных участках образовались очереди. Когда явка избирателей высока, очереди всегда будут", - отметил Ливне.
Избирательные участки открылись в 7:00 и должны завершить работу в 22:00. В то же время в Центральной избирательной комиссии объяснили, что это время не означает автоматического прекращения голосования для прибывших на участок, но еще ждет в очереди.
По словам Ливне, если в 22:00 останутся люди, не успевшие проголосовать, участки продолжат работать, пока они не отдадут свои голоса. Речь идет об избирателях, прибывших до истечения установленного времени.
"Мы обещаем, что все проголосуют. Если в 22:00 будет очередь, избирательные участки будут продолжать работать, пока не проголосуют все прибывшие к 22:00. Нет причин для беспокойства", - подчеркнул представитель ЦИК.
Напомним, накануне выборов в Израиле объединенная оппозиция во главе с Нафтали Беннетом, Яиром Лапидом и другими политическими силами выступила против действующего премьера Беньямина Нетаньяху.
По оценке экспертов, оппозиционные партии декларируют большую поддержку Украины, чем нынешняя коалиция власти. В случае их победы Киев может рассчитывать на более активный диалог по противодействию Ирану, обмен опытом в борьбе с дронами и улучшение отношений Израиля с Евросоюзом.
Подробнее о том, как результаты выборов в Израиле могут повлиять на Ближний Восток и отношения с Украиной, читайте в материале РБК-Украина: "Судный день Нетаньяху. Почему выборы в Израиле грозят взорвать Ближний Восток".