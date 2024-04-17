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В Израиле все понимают, что Россия - недружественная страна, - дипломат

Тель-Авив, Среда 17 апреля 2024 11:57
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В Израиле все понимают, что Россия - недружественная страна, - дипломат Фото: в Израиле понимают, что Россия - недружественная страна (Getty Images)
Автор: Милан Лелич, Наталья Юрченко

Россия после нападения ХАМАС в октябре 2023 заняла антиизраильскую позицию. Население Израиля понимаю, что Россия - недружественная страна.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказал израильский дипломат, экс-посол Израиля в РФ Аркадий Мил-Ман.

"Действительно, 7 октября Россия однозначно заняла антиизраильскую, про-ХАМАСскую позицию. Стопроцентно. Это стало понятно стало всему населению, всем гражданским лицам, все стали понимать, что Россия - это абсолютно недружественная страна", - отметил он.

По словам дипломата, что касается политического и военного истеблишмента, то они тоже начинают осознавать этот факт, особенно из-за присутствия российских военных в Сирии.

"... в конце концов это приведет все равно к столкновению с Россией, потому что Россия все больше вовлекает себя в иранские дела, все больше идет кооперация на стратегическом уровне, в особенности военная. В конце концов там будет полное слияние, и в какой-то момент придется по этому ударить тоже. К этому все идет. И поэтому надо быть готовым к тому, что могут быть очень разные сценарии развития событий, и если Россия перейдет какие-то красные линии, то нам придется действовать, выхода не будет", - считает бывший посол.

Позиция Израиля по Украине

Израиль в начале полномасштабного вторжения РФ в Украину заявил о своем нейтралитете. Страна не предоставила украинской армии оружие, но и открыто не поддержала агрессию России.

Украина предлагала Израилю выступить посредником, но страна так и не предоставила официальное согласие.

Стоит отметить, что отношения Израиля и России стали более напряженными из-за того, что Москва активно поддерживает Иран.

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