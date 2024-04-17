В Израиле все понимают, что Россия - недружественная страна, - дипломат

"Действительно, 7 октября Россия однозначно заняла антиизраильскую, про-ХАМАСскую позицию. Стопроцентно. Это стало понятно стало всему населению, всем гражданским лицам, все стали понимать, что Россия - это абсолютно недружественная страна", - отметил он.

По словам дипломата, что касается политического и военного истеблишмента, то они тоже начинают осознавать этот факт, особенно из-за присутствия российских военных в Сирии.

"... в конце концов это приведет все равно к столкновению с Россией, потому что Россия все больше вовлекает себя в иранские дела, все больше идет кооперация на стратегическом уровне, в особенности военная. В конце концов там будет полное слияние, и в какой-то момент придется по этому ударить тоже. К этому все идет. И поэтому надо быть готовым к тому, что могут быть очень разные сценарии развития событий, и если Россия перейдет какие-то красные линии, то нам придется действовать, выхода не будет", - считает бывший посол.