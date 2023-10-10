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В Израиле обнаружили 1500 тел террористов ХАМАС, - AP

Иллюстративное фото: в Израиле обнаружили 1500 тел террористов ХАМАС (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

На территории Израиля обнаружили около 1500 тел террористов ХАМАС после возобновления контроля над границей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Associated Press.

установили контроль на юге страны и "восстановили полный контроль" над границей.

Кроме того, 

Нападение ХАМАС на Израиль

7 октября боевики ХАМАС проникли на территорию Израиля со стороны сектора Газа. Сначала им удалось захватить ряд населенных пунктов, но уже к вечеру израильские военные вернули под контроль большую часть территории и нанесли ответные удары по военным объектам и штабу ХАМАС. Со временем Израиль заявил об установлении полного контроля над южной границей с Сектором Газа.

Отметим, что Израиль объявил о "состоянии войны" и начале контртеррористической операции "Железные мечи".

В первые два дня после начала войны ЦАХАЛ поразил тысячи целей в Секторе Газы. Но командование израильской армии подчеркивает, что это было только начало, поскольку ЦАХАЛ намерен уничтожить ХАМАС.

Добавим, что террористы все еще скрываются на территории Израиля, поэтому государство не исключает новых проникновений.

Больше о причинах конфликта в Израиле читайте в материале РБК-Украина.

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ИзраильХАМАССектор Газа