В Израиле не принимали решение о передаче Украине захваченного российского оружия, - посол

Бродский обратил внимание, что замминистра иностранных дел Израиля Шаррен Хаскель, когда она была депутатом Кнессета, вносила законопроект с предложением начать передачу Украине захваченного оружия российского производства. Но тогда он не прошел парламент. На новой должности Хаскель не может подавать частные законодательные инициативы.

"То, что касается передачи оружия, целиком и полностью находится в ведении армии и Минобороны. Никакого такого решения Минобороны не принимало", - добавил он.