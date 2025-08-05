В Израиле рассмотрят решение об оккупации Газы. Нетаньяху собирает министров, - СМИ

По словам источника, Нетаньяху рассматривает "все доступные варианты" дальнейших действий, включая полную оккупацию Газы. Такое решение,

По информации издания, уже принято и предусматривает военные операции даже в районах, где могут удерживаться заложники.

Встреча правительства происходит на фоне длительных переговоров в Дохе между представителями Израиля, ХАМАС и международными посредниками, направленных на достижение прекращения огня.

При этом израильская сторона настаивает, что будущее соглашение должно охватывать освобождение всех заложников.

Ранее в Израиль прибыл специальный посланник США Стив Уиткофф.

После его визита стороны, по данным источников Jerusalem Post, достигли "широкого консенсуса" по основным параметрам договоренности.

В ответ на сообщения о возможной оккупации Газы, представители ХАМАС заявили, что "угрозы Израиля не имеют никакого влияния" и не изменят решений группировки.