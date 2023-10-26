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В Израиле размышляют над лишением гражданства и права на жительство сторонников терроризма

Фото: министр внутренних дел Израиля Моше Арбель (facebook.com/ynetnews)
Автор: Елизавета Драбкина

В Израиле могут разработать закон, согласно которому приверженцев терроризма будут лишать гражданства и права на жительство в стране.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Times of Israel.

Сообщается, что министр юстиции Израиля Яров Левин и министр внутренних дел Моше Арбель встретились с представителями юридических и судебных органов, чтобы обсудить возможность лишения гражданства и права на жительство лиц, которые "занимаются террором, поддерживают террор, подстрекают к террору или отождествляют себя с террористически".

"Учитывая текущую ситуацию, было решено немедленно разработать законодательство, которое рассматривало бы осуществление вышеупомянутой деятельности во время войны как достаточное основание для лишения гражданства или вида на жительство", - говорится в совместном заявлении политиков.

Война в Израиле

Напомним, 7 октября террористы ХАМАС начали вторжение в Израиль. Они похищали и убивали мирных жителей, а видео своих зверств публиковали в соцсетях.

В ответ Армия обороны Израиля объявила о начале операции против ХАМАС, целью которой является уничтожение террористов. ЦАХАЛ наносит удары по местам дислокации боевиков в Секторе Газа.

К тому же, ЦАХАЛ планирует наземную операцию в Секторе Газа. На данный момент Израиль сосредоточил сотни единиц военной техники на границе.

25 октября премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о подготовке к наземной операции в Секторе Газа. Однако сегодня WSJ сообщило, что страна откладывает старт наземной операции из-за договоренностей с армией США.

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Израиль