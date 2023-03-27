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В Израиле усиливаются митинги, возле парламента собралось более 100 тысяч человек

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Израиль, Понедельник 27 марта 2023 17:51
В Израиле усиливаются митинги, возле парламента собралось более 100 тысяч человек Фото: В Израиле усиливаются митинги (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

Протестующие блокируют главный вход в Иерусалим, а возле парламента Израиля собралось более 100 тысяч человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Times of Israel и NEWSru.

"Полиция сообщает, что в настоящее время во время демонстраций против капитального ремонта в Иерусалиме были арестованы три человека по подозрению в нападении на офицеров", - говорится в материале.

Вдобавок ко многим дорогам у Кнессета, которые были заблокированы полицией, протестующие теперь заблокировали перекресток Хорд-Бридж, главный въезд в столицу. Полицейские пытаются их разогнать.

Главы местных советов в арабском секторе сообщили о присоединении к забастовке. У Кнессета в Иерусалиме находится около 115 тысяч демонстрантов. Из-за опасений столкновений с активистами, демонстрация которых назначена на 18:00, в район отправлены дополнительные силы полиции.

Почему в Израиле вспыхнули протесты

Напомним, что с января в Израиле проходят протесты против судебной реформы, предложенной правительством премьера Биньямина Нетаньяху. Нововведения предполагают значительное ограничение полномочий Верховного суда, что противоречит демократическим принципам.

Однако после того, как глава правительства Нетаньяху отправил в отставку выступившего против реформы министра обороны, в Израиле начались новые масштабные митинги. Акции протесты сопровождались столкновениями со стражами порядка, а полиция разгоняла участников водометами.

Сегодня оппозиция призвала граждан устроить масштабный протест и забастовку. В частности, самый большой в Израиле аэропорт имени Бен-Гуриона приостановил свою работу из-за забастовки.

О происходящем в Израиле и к чему все это может привести, - в материале РБК-Украина.

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