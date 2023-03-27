В Израиле усиливаются митинги, возле парламента собралось более 100 тысяч человек

Протестующие блокируют главный вход в Иерусалим, а возле парламента Израиля собралось более 100 тысяч человек.

"Полиция сообщает, что в настоящее время во время демонстраций против капитального ремонта в Иерусалиме были арестованы три человека по подозрению в нападении на офицеров", - говорится в материале.

Вдобавок ко многим дорогам у Кнессета, которые были заблокированы полицией, протестующие теперь заблокировали перекресток Хорд-Бридж, главный въезд в столицу. Полицейские пытаются их разогнать.

Главы местных советов в арабском секторе сообщили о присоединении к забастовке. У Кнессета в Иерусалиме находится около 115 тысяч демонстрантов. Из-за опасений столкновений с активистами, демонстрация которых назначена на 18:00, в район отправлены дополнительные силы полиции.

Почему в Израиле вспыхнули протесты

Напомним, что с января в Израиле проходят протесты против судебной реформы, предложенной правительством премьера Биньямина Нетаньяху. Нововведения предполагают значительное ограничение полномочий Верховного суда, что противоречит демократическим принципам.