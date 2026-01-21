ua en ru
Израиль разрушил штаб-квартиру ООН в Восточном Иерусалиме

Израиль, Среда 21 января 2026 16:56
Израиль разрушил штаб-квартиру ООН в Восточном Иерусалиме Фото: Израиль снес штаб-квартиру ООН в Восточном Иерусалиме (Getty Images)
Автор: Яна Коваль

Власти Израиля снесли штаб-квартиру Агентства ООН по делам палестинских беженцев. На освобожденной территории планируют возвести жилой комплекс на более 1400 квартир.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

20 января Израиль начал сносить бульдозерами штаб-квартиру Агентства ООН по помощи палестинским беженцам (БАПОР/UNRWA) в оккупированном Восточном Иерусалиме. Это произошло после принятия закона, который запрещает деятельность агентства ООН по делам палестинских беженцев.

Снос объекта и правовые основания

Полицейские силы вместе с сотрудниками Земельного управления Израиля прибыли на территорию с бульдозерами и инженерным оборудованием и начали сносить объект. Земельное управление Израиля заявило, что правоохранительные органы "обеспечили полное владение имуществом и начали расчищать территорию".

Реакция БАПОР и вопросы международного права

БАПОР раскритиковало этот шаг как "беспрецедентное нападение на агентство Организации Объединенных Наций и его помещения".

Агентство заявило, что это "новый уровень открытого и преднамеренного нарушения международного права, включая привилегии и иммунитеты Организации Объединенных Наций, со стороны Государства Израиль".

Конвенция ООН о привилегиях и иммунитетах, к которой Израиль присоединился в 1949 году, четко отмечает, что комплексы и объекты ООН "являются неприкосновенными" и "защищенными от обыска, реквизиции, конфискации, экспроприации и любой другой формы вмешательства, будь то путем исполнительной, административной, судебной или законодательной власти".

Израиль разрушил штаб-квартиру ООН в Восточном ИерусалимеФото: Израиль разрушил штаб-квартиру ООН в Восточном Иерусалиме (Getty Images)

Позиция Израиля относительно статуса территорий

Израиль, который захватил Восточный Иерусалим в 1967 году и аннексировал его в 1980 году, считает город своей "вечной столицей". Зато международное сообщество рассматривает территорию как оккупированную, а палестинцы видят ее центром своего будущего государства.

В МИД Израиля подчеркнули, что объект уже не использовался ООН.

"Иерусалимский комплекс принадлежит Государству Израиль. Комплекс не пользуется никаким иммунитетом, а его захват был осуществлен в соответствии с израильским и международным правом", - заявило министерство.

Гуманитарная миссия и обвинения в сотрудничестве с ХАМАС

Агентство ООН по делам палестинских беженцев (UNRWA), созданное в 1949 году, является ключевым поставщиком гуманитарных услуг для миллионов людей. Организация занимается 2,5 млн беженцев в Газе, на Западном берегу и в Восточном Иерусалиме, а также еще 3 млн человек в Сирии, Иордании и Ливане.

Отношения между Агентством и Израилем критически обострились после октября 2023 года. Израильское правительство обвинило организацию в сотрудничестве с боевиками ХАМАС. По данным Wall Street Journal, американская разведка в отчете с "низким уровнем уверенности" предположила участие нескольких сотрудников в нападении на Израиль, однако официального подтверждения этим данным нет.

Напомним, Израиль планирует новое наступление в Газе уже в марте 2026 года. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) разработала планы возобновления интенсивных военных операций в Секторе Газа, включая наступление на город Газа с целью продвинуть демаркационную линию в направлении западной части анклава.

Несмотря на то, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху во время встречи с президентом США Дональдом Трампом согласился сотрудничать в усилиях по продвижению прекращения огня, он не верит, что они будут успешными в разоружении ХАМАС, и поэтому поручил ЦАХАЛ подготовить план действий на случай непредвиденных обстоятельств.

