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Израиль снова атаковал военные объекты "Хезболлы" в Ливане

Израиль, Вторник 31 октября 2023 05:01
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Израиль снова атаковал военные объекты "Хезболлы" в Ливане Фото: армия Израиля нанесла удары по военным объектам Хезболлы в Ливане (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) с помощью истребителей нанесла удары по объектам "Хезболла" в Ливане.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ЦАХАЛ в Telegram.

В ведомстве отметили, что израильские боевые самолеты ночью 31 октября атаковали объекты, принадлежащие террористической организации "Хезболла" в Ливане.

"Недавно истребители ЦАХАЛ нанесли удары по террористической инфраструктуре Хезболлы в Ливане, включая оружие, посты и используемые ими объекты", - говорится в сообщении армии обороны Израиля.

Нападение ХАМАС на Израиль и напряженность с "Хезболлой"

7 октября боевики ХАМАС из сектора Газа атаковали юг и центр Израиля. По территории страны были выпущены тысячи ракет и снарядов. С этого времени начала расти напряженность и с "Хезболлой". Речь идет о ежедневных столкновениях между сторонами вдоль израильско-ливанской границы.

Поддерживаемые Ираном боевики несколько раз обстреляли ракетами израильские аванпосты и силы на границе. По данным СМИ, Соединенные Штаты Америки рассматривают возможность военного ответа на случай нападения "Хезболла" на Израиль.

23 октября армия обороны Израиля массированно атаковала очаги "Хезболлы" в Ливане и нанесла удары по "десяткам объектов" ХАМАС в Секторе Газы.

Также ЦАХАЛ нанес авиаудары по объектам "Хезболлы" в Ливане в ответ на пуски ракет в сторону израильской территории ночью 30 октября.

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Израиль Хезболла Ливан
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