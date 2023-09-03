Израиль построит стену на границе с Иорданией

Израиль построит новый пограничный забор вдоль границы с Иорданией. В частности, чтобы предотвратить контрабанду оружия.

Об этом заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его сообщение в Twitter.

"Мы возвели забор на нашей южной границе (с Египтом, - ред.) и остановили проникновение оттуда в Израиль. Тем самым мы остановили более миллиона инфильтрантов из Африки, которые разрушили бы нашу страну", - заявил он.

При этом Нитаньяху заявил, что на восточной границе Израиля появится стена.

"Теперь мы построим забор на нашей восточной границе (в Иордании) и обеспечим, чтобы оттуда тоже не было инфильтрации. Мы защитим наши границы - мы защитим нашу страну!", - добавил премьер.

Контрабанда оружия

Заявление Нетаньяху прозвучало через несколько дней после того, как стало известно, что в июле ЦАХАЛ пресек попытку контрабанды взрывчатки иранского производства из Иордании в Израиль.

В конце июля ЦАХАЛ объявил о пресечении "необычной" попытки контрабанды оружия в Иорданской долине в районе Ашдот Яаков. Предполагается, что взрывчатка предназначалась для террористических организаций на Западном берегу реки Иордан. Расследование контрабанды было поручено Шин-Бет.

В июле министр обороны Йоав Галлант сообщил комитету Кнессета по иностранным делам и обороне, что для предотвращения контрабанды оружия на Западный берег будет построен новый пограничный забор с Иорданией.

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