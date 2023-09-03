Ізраїль збудує стіну на кордоні з Йорданією

Про це заявив прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його повідомлення у Twitter.

"Ми звели паркан на нашому південному кордоні (з Єгиптом - ред.) і зупинили проникнення звідти до Ізраїлю. Тим самим ми зупинили більше мільйона інфільтрантів з Африки, які б зруйнували нашу країну", - заявив він.

При цьому Нітаньяху заявив, що на східному кордоні Ізраїлю з'явиться мур.

"Тепер ми збудуємо паркан на нашому східному кордоні (в Йорданії) і забезпечимо, щоб звідти теж не було інфільтрації. Ми захистимо наші кордони – ми захистимо нашу країну!", - додав прем'єр.

Контрабанда зброї

Заява Нетаньяху пролунала через кілька днів після того, як стало відомо, що в липні ЦАХАЛ припинив спробу контрабанди вибухівки іранського виробництва з Йорданії до Ізраїлю.

Наприкінці липня ЦАХАЛ оголосив про припинення "незвичайної" спроби контрабанди зброї в Йорданській долині в районі Ашдот Яаків. Передбачається, що вибухівку призначали для терористичних організацій на Західному березі річки Йордан. Розслідування контрабанди доручили Шин-Бет.

У липні міністр оборони Йоав Галлант повідомив комітету Кнесету із закордонних справ та оборони, що для запобігання контрабанді зброї на Західний берег буде побудовано новий прикордонний паркан із Йорданією.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram .