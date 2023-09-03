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Ізраїль збудує стіну на кордоні з Йорданією

Неділя 03 вересня 2023 20:58
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Ізраїль збудує стіну на кордоні з Йорданією Фото: прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Валерія Поліщук

Ізраїль збудує новий прикордонний паркан уздовж кордону з Йорданією. Зокрема, щоб запобігти контрабанді зброї.

Про це заявив прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його повідомлення у Twitter.

"Ми звели паркан на нашому південному кордоні (з Єгиптом - ред.) і зупинили проникнення звідти до Ізраїлю. Тим самим ми зупинили більше мільйона інфільтрантів з Африки, які б зруйнували нашу країну", - заявив він.

При цьому Нітаньяху заявив, що на східному кордоні Ізраїлю з'явиться мур.

"Тепер ми збудуємо паркан на нашому східному кордоні (в Йорданії) і забезпечимо, щоб звідти теж не було інфільтрації. Ми захистимо наші кордони – ми захистимо нашу країну!", - додав прем'єр.

Контрабанда зброї

Заява Нетаньяху пролунала через кілька днів після того, як стало відомо, що в липні ЦАХАЛ припинив спробу контрабанди вибухівки іранського виробництва з Йорданії до Ізраїлю.

Наприкінці липня ЦАХАЛ оголосив про припинення "незвичайної" спроби контрабанди зброї в Йорданській долині в районі Ашдот Яаків. Передбачається, що вибухівку призначали для терористичних організацій на Західному березі річки Йордан. Розслідування контрабанди доручили Шин-Бет.

У липні міністр оборони Йоав Галлант повідомив комітету Кнесету із закордонних справ та оборони, що для запобігання контрабанді зброї на Західний берег буде побудовано новий прикордонний паркан із Йорданією.

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