Израиль завтра может одобрить прекращение огня в Ливане, - СМИ

По информации The Times of Israel, завтра в 17:30 в штаб-квартире ЦАХАЛ в Тель-Авиве пройдет заседание кабинета нацбезопасности Израиля, на котором должны обсудить прекращение огня. Оно продлится как минимум до 21:00.

При этом, как пишет The Jerusalem Post, президент США Джо Байден и президент Франции Эммануэль Макрон завтра могут объявить о 60-дневном прекращении огня между Израилем и "Хезболлой".

По данным источника издания, у Израиля все еще есть замечания по некоторым деталям, которые, будут переданы ливанскому правительству сегодня.

При этом журналисты уточняют, премьер Израиля Биньямин Нетаньяху уже "в основном" одобрил соглашение о прекращении огня с "Хезболлой.

В свою очередь заместитель спикера парламента Ливана Элиас Бу Сааб заявил в комментарии Reuters, что "не осталось серьезных препятствий" для начала реализации предложенного США 60-дневного прекращения огня между Израилем и "Хезболлой".

По словам Бу Сааба, предложение включает в себя вывод израильских войск из южной части Ливана, а также размещение там регулярных ливанский войск.

Как отметил заместитель спикера парламента Ливана, спорным был вопрос о том, кто будет следить за соблюдением режима прекращения огня. В последние 24 часа было решено, что для наблюдения будет создан комитет из пяти стран под председательством США.

Примечательно, что в комитет будет входить и Франция, даже несмотря на то, что страна пообещала выполнять ордер Международного уголовного суда на арест премьера Израиля Биньямина Нетаньяху.