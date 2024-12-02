Израиль нанес удары по целям "Хезболлы" в Ливане после нарушения боевиками перемирия

В заявлении израильского военного ведомства отмечается, что удары ЦАХАЛ были нацелены на "десятки пусковых установок и инфраструктуру" боевиков "Хезболла" по "всему Ливану".

"Кроме того, Армия обороны Израиля нанесла удар по пусковой установке "Хезболла" в районе Бергоза на юге Ливана вскоре после запуска двух снарядов в сторону горы Дов", - передали в ЦАХАЛ.

Израильская сторона отмечает, что сегодня вечером, 2 декабря, обстрел со стороны "Хезболлы" стал "нарушением соглашения о прекращении огня между Израилем и Ливаном".

"Государство Израиль требует, чтобы соответствующие стороны в Ливане выполнили свои обязанности и предотвратили враждебную деятельность "Хезболлы" с территории Ливана. Государство Израиль остается обязанным выполнять условия соглашения о прекращении огня в Ливане", - говорится в заявлении ЦАХАЛ.

Перемирие между Израилем и ливанской "Хезболлой"

Ранее сообщалось, что на прошлой неделе между Израилем и организацией "Хезболла", действующей на территории Ливана, были достигнуты договоренности о начале режима прекращения огня.

Согласно этому соглашению, Израиль должен вывести свои войска с территории Ливана, а боевики "Хезболлы" должны уйти из южной части Ливана.

На этом фоне, 29 ноября, Армия обороны Израиля обнародовала отчет о своей деятельности против группировки "Хезболла" в Ливане за последние 14 месяцев в контексте достигнутого перемирия с боевиками.

Также напомним, что наземная военная операция Израиля на территории Ливана началась в ночь на 1 октября. Как тогда рассказали в ЦАХАЛ, цель операции - уничтожение инфраструктуры группировки "Хезболла", которая постоянно обстреливала территорию Израиля, в частности - северные районы страны.

Между тем, после соглашения о прекращении огня, 2 декабря премьер-министр Израиля Биньямина Нетаньяху обвинил "Хезболлу" в серьезном нарушении перемирия. Речь идет об обстреле со стороны боевиков позиции израильских военных в районе горы Дов.

Добавим, что Нетаньяху также пообещал ответ на такое нарушение перемирия.