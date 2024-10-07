Израиль нанес очередной авиаудар по Бейруту
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сегодня, 7 октября, снова атаковала столицу Ливана - Бейрут. По городу был нанесен авиаудар.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ЦАХАЛ в Telegram.
"ЦАХАЛ в настоящее время проводит целенаправленный удар по району Дахия, ключевому оплоту террористов "Хезболлы", - сказано в сообщении военных.
При этом они добавили, что более детальные подробности атаки сообщат позже.
В то же время в сети публикуют фото и видео, на которых можно заметить, что удар был нанесен по локации вблизи аэропорта имени Рафика Харири, который находится в Бейруте.
Что предшествовало
Напомним, израильская авиация уже несколько раз за последнее время наносила авиаудары по столице Ливана. Во время таких атак ЦАХАЛ уничтожал высокопоставленных боевиков "Хезболлы".
В частности, Израилю удалось уничтожить лидера "Хезболлы" Хасана Насраллу 27 сентября. Тогда авиация ударила по центральному штабу группировки, который находился под землей под жилым домом в районе Дахия в Бейруте.
При этом во время удара по Бейруту 20 сентября израильские воины ликвидировали главу Оперативного подразделения "Хезболлы" и командира элитных сил "Радван" Ибрагима Акила.
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