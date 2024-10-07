Израиль нанес очередной авиаудар по Бейруту

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сегодня, 7 октября, снова атаковала столицу Ливана - Бейрут. По городу был нанесен авиаудар.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ЦАХАЛ в Telegram.

"ЦАХАЛ в настоящее время проводит целенаправленный удар по району Дахия, ключевому оплоту террористов "Хезболлы", - сказано в сообщении военных. При этом они добавили, что более детальные подробности атаки сообщат позже. В то же время в сети публикуют фото и видео, на которых можно заметить, что удар был нанесен по локации вблизи аэропорта имени Рафика Харири, который находится в Бейруте.