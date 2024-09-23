Израиль нанес авиаудары по южному Ливану: там говорят о более 300 погибших

Военный представитель Израиля контр-адмирал Даниэль Хагари сказал, что удары уничтожили крылатые ракеты Хезболлы, ракеты с тяжелой взрывчаткой, ракеты большой и малой дальности и ударные беспилотники. По словам представителя, значительное количество этих боеприпасов было спрятано в жилых районах. Он продемонстрировал фото с, как он считает, соответствующими доказательствами.

Министерство здравоохранения Ливана сообщило, что количество жертв израильских ударов в Ливане в понедельник возросло до 356, среди погибших 24 ребенка и 42 женщины. Более 1240 человек получили ранения.

Агентство отмечает, что число погибших превысило число жертв разрушительного взрыва в порту Бейрута в 2020 году, когда взорвались сотни тонн аммиачной селитры, убив по меньшей мере 218 человек и ранив более 6000 человек.

С южного Ливана бегут тысячи человек.

В разговоре с иностранными журналистами контр-адмирал Хагари не назвал сроки текущей операции и сказал, что Израиль готов начать наземное вторжение в Ливан, если это будет необходимо.

"Мы не ищем войны. Мы стремимся устранить угрозы. Мы сделаем все необходимое для достижения этой миссии. Мы надеемся сделать это как можно быстрее", – сказал он.

Представитель ЦАХАЛа сказал, что Израиль будет воевать до тех пор, пока Хезболла не отведет свои силы подальше от границы, а десятки тысяч перемещенных израильтян смогут вернуться в свои дома вблизи Ливана.

Хагари обвинил Хезболлу в использовании гражданских лиц в качестве "живого щита", пряча оружие в ливанских селах, и продемонстрировал видеозаписи, на которых, по его словам, были вторичные взрывы, якобы вызванные оружием "Хезболлы", спрятанным в домах. Хагари предположил, что некоторые из смертей произошли в результате вторичных взрывов.