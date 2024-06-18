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Израиль утвердил планы наступления на Ливан

Фото: израильские генералы утвердили планы наступления на Ливан (idf.il)
Автор: Иван Носальский

Израильское военное командование утвердило план, который касается наступления на Ливан. "Хезболле" пригрозили уничтожением.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Армию обороны Израиля (ЦАХАЛ) в Telegram и The Times of Israel.

Глава Северного командования ЦАХАЛа генерал-майор Ори Гордин и глава Оперативного управления генерал-майор Одед Басюк провели совместную оценку ситуации на севере Израиля. 

"В рамках оценки ситуации были одобрены и утверждены оперативные планы наступления на Ливан, а также приняты решения о продолжении повышения боеготовности войск в полевых условиях", - уточнили в ЦАХАЛ. 

При этом министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац подчеркнул, что его страна "близка к тому моменту, чтобы изменить правила игры" против "Хезболлы" и Ливана. 

"В тотальной войне "Хезболла" будет уничтожена, а Ливан сильно пострадает", - подчеркнул чиновник. 

Что предшествовало

Отметим, что подобные заявления прозвучали на фоне постоянных атак "Хезболлы" на северные районы Израиля. Удары продолжаются с момента вторжения боевиков ХАМАС на территорию израильского государства в октябре прошлого года.

Израильские власти уже отмечали, что не могут продолжать терпеть присутствие боевиков "Хезболлы" у северных границ, поэтому если не будет найдено дипломатическое решение, то страна перейдет к военным действиям.

Напомним, еще 13 июня издание Reuters со ссылкой на неназванного высокопоставленного американского чиновника писало, что США обеспокоены возможностью полномасштабной войны на границе Израиля и Ливана.

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ИзраильХезболлаЛиван