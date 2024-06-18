Израиль утвердил планы наступления на Ливан

Глава Северного командования ЦАХАЛа генерал-майор Ори Гордин и глава Оперативного управления генерал-майор Одед Басюк провели совместную оценку ситуации на севере Израиля.

"В рамках оценки ситуации были одобрены и утверждены оперативные планы наступления на Ливан, а также приняты решения о продолжении повышения боеготовности войск в полевых условиях", - уточнили в ЦАХАЛ.

При этом министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац подчеркнул, что его страна "близка к тому моменту, чтобы изменить правила игры" против "Хезболлы" и Ливана.

"В тотальной войне "Хезболла" будет уничтожена, а Ливан сильно пострадает", - подчеркнул чиновник.