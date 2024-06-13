США обеспокоены, что на границе Израиля и Ливана начнется полномасштабная война, - Reuters

США обеспокоены тем, что боевые действия на границе Израиля и Ливана могут перерасти в полномасштабную войну.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

"В течение восьми месяцев, с самого начала этого кризиса (речь о войне между Израилем и ХАМАС - ред.), у нас были последовательные и срочные разговоры с Израилем и Ливаном, чтобы не допустить полномасштабной войны, которая может иметь последствия для других стран региона", - приводит издание заявление неназванного высокопоставленного чиновника США. При этом он добавил, что возвращение к статусу-кво до 6 октября в Ливане - это "нежизнеспособный вариант".