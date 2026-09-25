Израиль осудил удар РФ по Киеву, от которого погиб 14-летний гражданин страны

В результате ночного обстрела Киева погиб 14-летний гражданин Израиля, а еще 20 человек, среди которых мать мальчика, получили ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Министерства иностранных дел Израиля.

"Мы осуждаем недавние российские атаки на Киев, в результате которых прошлой ночью погиб 14-летний гражданин Израиля, а 20 человек - в частности, мать мальчика - получили ранения", - отметили в дипломатическом ведомстве.

В МИД Израиля выразили соболезнования семье погибшего, а также всем семьям, потерявшим близких во время недавних ударов РФ по Киеву и другим городам Украины.

Внешнеполитическое ведомство также пожелало скорейшего выздоровления раненым.

Напомним, сегодня с утра российские оккупанты снова атакуют Киев. Всего за день пострадали не менее 31 человек, среди них двое детей. Один ребенок погиб.

Кроме того, в Киеве в результате атаки страны-агрессора было повреждено здание Высшего совета правосудия.