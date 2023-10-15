Израиль ввел запретную зону на границе с Ливаном: что произошло

"Просьба к мирным жителям в районе до двух километров от границы оставаться вблизи охранных зон. Кроме того, GPS было ограничено в зонах активных боевых действий в соответствии с различными оперативными потребностями", - добавляет пресс-служба.

Ограничения GPS в запретной зоне могут вызвать временные сбои в программах на основе определения местоположения.

Вторжение ХАМАС в Израиль

7 октября террористы ХАМАС атаковали Израиль со стороны сектора Газа. Боевики захватили заложников, убили сотни гражданских, а также взяли под контроль некоторые военные объекты.

Израиль, в свою очередь, заявил о "состоянии войны" и начале контртеррористической операции "Железные мечи". Командование армии отметило планы уничтожить ХАМАС.

С начала конфликта ливанская "Хезболла" поддерживает ХАМАС и наносит удары по территории Израиля. Также недавно во время обстрела со стороны Израиля по границе Ливана погиб один из видеооператоров Reuters. В частности "Хезболла" недавно заявила о готовности присоединиться к войне боевиков ХАМАС против Израиля.