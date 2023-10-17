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Израиль призвал своих граждан срочно покинуть Турцию из-за угрозы терактов

Фото: Израиль призвал своих граждан срочно покинуть Турцию из-за угрозы терактов (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Гражданам Израиля советуют срочно выехать из Турции, поскольку там для них существует высокая угроза терактов.

Об этом сказано в заявлении Совета национальной безопасности Израиля, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Newsru.co.il.

В Совете нацбезопасности отметили, что уровень угрозы для граждан Израиля в Турции повышен до самого высокого - четвертого. 

В то же время до второго уровня уровень террористической угрозы повысили для израильтян в Марокко - им рекомендуют принимать повышенные меры предосторожности. 

Стоит заметить, что граждан Израиля ранее уже призывали не посещать страны Ближнего Востока и срочно покинуть Синай.

Война Израиля с ХАМАС

Напомним, 7 октября боевики ХАМАС напали на Израиль - они убивали и похищали мирных жителей. В ответ Армия обороны Израиля начала операцию против террористов, в рамках которой по Сектору Газа нанесли ряд ракетных ударов. 

При этом в Турции, которая являются мусульманской страной, большое количество граждан поддерживают ХАМАС. В частности, там проходили акции в поддержку Палестины.  

Напомним, ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поручил начать переговоры с ХАМАС об освобождении пленных граждан Израиля.

 

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