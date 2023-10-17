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Ізраїль закликав своїх громадян терміново залишити Туреччину через загрозу терактів

Фото: Ізраїль закликав своїх громадян терміново залишити Туреччину через загрозу терактів (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Громадянам Ізраїлю радять терміново виїхати з Туреччини, оскільки там для них є висока загроза терактів.

Про це сказано у заяві Ради національної безпеки Ізраїлю, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Newsru.co.il.

У Раді нацбезпеки зазначили, що рівень загрози для громадян Ізраїлю у Туреччині підвищено до найвищого - четвертого.

У той же час, до другого рівня рівень терористичної загрози підвищили для ізраїльтян у Марокко - їм рекомендують вжити підвищені заходи застереження.

Варто зауважити, що громадян Ізраїлю раніше вже закликали не відвідувати країни Близького Сходу та терміново залишити Сінай.

Війна Ізраїлю з ХАМАС

Нагадаємо, 7 жовтня бойовики ХАМАС напали на Ізраїль - вони вбивали та викрадали мирних жителів. У відповідь Армія оборони Ізраїлю розпочала операцію проти терористів, у рамках якої по Сектору Газа завдали низку ракетних ударів.

При цьому в Туреччині, яка є мусульманською країною, багато громадян підтримують ХАМАС. Зокрема там проходили акції на підтримку Палестини.

Нагадаємо, раніше президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган доручив розпочати переговори з ХАМАС про звільнення полонених громадян Ізраїлю.

 

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