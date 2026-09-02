Израиль взял в плен главу аппарата внутренней безопасности ХАМАС в Газе, - The Times of Israel

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что пленный в городе Газа командир ХАМАС был руководителем аппарата внутренней безопасности террористической группировки.

"Я выражаю уважение "Шин Бет" и Армии обороны Израиля, которые сегодня в ходе смелой операции арестовали главу аппарата внутренней безопасности ХАМАС вблизи его дома в Газе", - говорится в заявлении Нетаньяху.

По словам премьера, взятый в плен офицер является одним из самых высоких руководителей ХАМАС, ответственным за сокрытие и перемещение заложников, сокрытие высокопоставленных должностных лиц группировки, наращивание сил и попытки восстановления возможностей террористической организации.

"Недавно он принимал участие в усилиях по возобновлению управления ХАМАС в Газе, предавался обману вопроса демилитаризации сектора и помогал в осуществлении террористических атак против наших сил и гражданского населения", - добавил Нетаньяху.

Он подчеркнул, что Израиль будет продолжать преследовать всех лидеров ХАМАС и каждого, кто участвовал в резне 7 октября.