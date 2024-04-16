Израиль в третий раз собирает военный кабинет, чтобы обсудить ответ Ирану
В Израиле сегодня, 16 апреля, пройдет военный кабинет, который будет посвящен ответу Ирану на массированный удар.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Военный кабинет соберется уже в третий раз за три дня после того, как Иран провел свой обстрел.
Начальник штаба армии Израиля Герци Халеви пообещал, что такая иранская атака на израильскую территорию "будет встречена ответом", но не сообщил никаких подробностей.
При этом министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац заявил, что он "ведет дипломатическую атаку". Чиновник направил письма 32 странам с просьбой ввести санкции против ракетной программы Ирана и вслед за Вашингтоном признать Корпус стражей исламской революции террористической группировкой.
Обстрел Израиля
Напомним, в ночь с 13 на 14 апреля иранские военные нанесли массированный удар по Израилю. Для этого они использовали более 300 дронов, баллистических и крылатых ракет.
Такая атака стала ответом на удар Израиля по иранскому консульству в Сирии. Здание было полностью разрушено, в результате обстрела ликвидирован один из высокопоставленных генералов Ирана.
После атаки израильские чиновники обсуждают ответ Ирану. По информации журналистов, в США ожидают, что Израиль выберет один из менее агрессивных вариантов, который может заключатся в ударах вне иранской территории.
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