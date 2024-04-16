ua en ru
Вт, 16 апреля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Израиль в третий раз собирает военный кабинет, чтобы обсудить ответ Ирану

Вторник 16 апреля 2024 17:59
UA EN RU
Израиль в третий раз собирает военный кабинет, чтобы обсудить ответ Ирану Фото: Биньямин Нетаньяху, премьер Израиля (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

В Израиле сегодня, 16 апреля, пройдет военный кабинет, который будет посвящен ответу Ирану на массированный удар.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Военный кабинет соберется уже в третий раз за три дня после того, как Иран провел свой обстрел.

Начальник штаба армии Израиля Герци Халеви пообещал, что такая иранская атака на израильскую территорию "будет встречена ответом", но не сообщил никаких подробностей.

При этом министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац заявил, что он "ведет дипломатическую атаку". Чиновник направил письма 32 странам с просьбой ввести санкции против ракетной программы Ирана и вслед за Вашингтоном признать Корпус стражей исламской революции террористической группировкой.

Обстрел Израиля

Напомним, в ночь с 13 на 14 апреля иранские военные нанесли массированный удар по Израилю. Для этого они использовали более 300 дронов, баллистических и крылатых ракет.

Такая атака стала ответом на удар Израиля по иранскому консульству в Сирии. Здание было полностью разрушено, в результате обстрела ликвидирован один из высокопоставленных генералов Ирана.

После атаки израильские чиновники обсуждают ответ Ирану. По информации журналистов, в США ожидают, что Израиль выберет один из менее агрессивных вариантов, который может заключатся в ударах вне иранской территории.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Израиль Иран
NEWS
Зеленский подписал закон о мобилизации: когда вступит в силу
Зеленский подписал закон о мобилизации: когда вступит в силу
DAILY
Попытка №2 или карты в руки НКЦБФР. Сможет ли Украина построить современный фондовый рынок
Руслан Кислякфинансовый редактор РБК-Украина Попытка №2 или карты в руки НКЦБФР. Сможет ли Украина построить современный фондовый рынок