Ізраїль втретє збирає військовий кабінет, щоб обговорити відповідь Ірану

В Ізраїлі сьогодні, 16 квітня, пройде військовий кабінет, який буде присвячений відповіді Ірану на масований удар.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Військовий кабінет збереться вже втретє за три дні після того, як Іран провів свій обстріл.

Начальник штабу армії Ізраїлю Герці Халеві пообіцяв, що така іранська атака на ізраїльську територію "буде зустрінута відповіддю", але не повідомив жодних подробиць.

При цьому міністр закордонних справ Ізраїлю Ісраель Кац заявив, що він "веде дипломатичну атаку". Чиновник направив листи 32 країнам із проханням запровадити санкції проти ракетної програми Ірану і слідом за Вашингтоном визнати Корпус вартових ісламської революції терористичним угрупованням.