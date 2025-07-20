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Израиль впервые начинает масштабные наземные операции в центральной Газе

Воскресенье 20 июля 2025 11:52
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Израиль впервые начинает масштабные наземные операции в центральной Газе Фото: ЦАХАЛ впервые начнет наземные военные операции в центральной части Газы (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

ЦАХАЛ объявили о начале наземных операций в Дейр-эль-Бала - одном из немногих районов в центре сектора Газа. Однако ранее армия не применяла сухопутное наступление.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Times of Israel.

Военные приказали эвакуировать гражданских из юго-западной части города, готовясь к расширению боевых действий.

"Армия обороны Израиля продолжает действовать с большой силой, чтобы уничтожить вражеский потенциал и террористическую инфраструктуру в этом районе, расширяя свою деятельность на территорию, где она ранее не действовала", - заявил представитель ЦАХАЛ полковник Авихай Адраи.

Решение начать наступление в Дейр-эль-Бала принято на фоне затянувшихся переговоров о прекращении огня в Катаре, где Израиль обвиняет ХАМАС в затягивании ответа на предложения.

В то же время в Тель-Авиве тысячи протестующих требуют освобождения заложников, которых удерживает ХАМАС.

Дейр-эль-Бала долго удерживался под контролем боевиков, которые, по оценкам израильских военных, держат там пленных.

Авиаудары по ХАМАС

Несмотря на это, армия избегает наземных операций в этой зоне, опасаясь за жизнь заложников.

В то же время израильские ВВС продолжают наносить авиаудары по позициям ХАМАС в секторе Газа.

За последние дни было уничтожено более 2,7 км подземных тоннелей, которые боевики использовали для передвижения и атак.

По данным Министерства здравоохранения Газы, управляемого ХАМАС, в результате последних боев погибло около 100 палестинцев, более 500 получили ранения.

Израильская сторона отмечает попытки минимизировать гражданские жертвы, обвиняя ХАМАС в использовании мирных жителей в качестве живого щита.

Конфликт продолжается с октября 2023 года. За это время общие потери среди гражданских и военных обеих сторон превысили десятки тысяч.

Давление на Израиль

Отметим, что на Израиль в последнее время все больше нарастает давление, чтобы в Секторе Газа прекратили стрелять.

В частности, глава МИД Британии Дэвид Лемми заявил, что если в ближайшее время в анклаве не будет достигнуто прекращение огня, тогда страна примет дальнейшие меры против Израиля.

Кроме того, издание Euractiv писало, что ЕС планирует представить странам-членам блока варианты санкции против Израиля. Эти ограничения намерены ввести из-за нарушения прав человека в Секторе Газа.

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