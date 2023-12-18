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Израиль впервые с начала войны открыл пункт пропуска для поставок помощи в Сектор Газа

Фото: Израиль открыл пункт пропуск для доставки гуманитарной помощи в Газу (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Израиль открыл контрольно-пропускной пункт Керем-Шалом для грузовиков с гуманитарной помощью в Сектор Газа впервые с начала войны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Rueters.

Отмечается, что пропуск был закрыт после нападения ХАМАС 7 октября, и помощь доставлялась исключительно через контрольно-пропускной пункт Рафах, который находится между Газой и Египтом и мог пропускать всего 100 грузовиков в день.

Керем-Шалом, расположенный на границе Египта, Израиля и Газы, является одним из основных транзитных пунктов для ввозимых в Сектор товаров и обеспечивает гораздо более быстрый транзит, чем Рафах.

"Начиная с 17 декабря грузовики с гуманитарной помощью ООН будут проходить проверку безопасности и переправляться непосредственно в Газу через Керем Шалом в соответствии с нашим соглашением с США", - заявили в вооруженных силах Израиля.

По словам египетских источников, 17 декабря 79 грузовиков пересекли Керем-Шалом на пути к Сектору Газы. Канцелярия премьер-министра ранее заявляла, что открытие этого пункта позволит Израилю выполнить свои обязательства по разрешению въезда 200 грузовиков с гуманитарной помощью в день.

Война Израиля и ХАМАС

Боевики ХАМАСа 7 октября вторглись в Израиль. Террористы начали убивать и похищать как военных, так и гражданских людей. Вскоре Иерусалим объявил операцию "Железные мечи" и обстреливал места террористов в секторе Газа.

24 ноября между Тель-Авивом и боевиками началось временное перемирие для освобождения пленных. Уже 1 декабря боевые действия были возобновлены, как утверждает Израиль, из-за нарушения условий перемирия со стороны ХАМАС.

14 декабря в Белом доме заявили, что Соединенные Штаты Америки хотят, чтобы война между Израилем и ХАМАСом закончилась как можно быстрее. В тот же день министр обороны Израиля Йоав Галлант заявил, что война займет больше нескольких месяцев.

Президент США Джо Байден заявил, что Израиль начинает терять мировую поддержку из-за "невыборочных бомбардировок" Сектора Газа. Также Генассамблея ООН большинством голосов проголосовала по требованию прекращения огня.

В то же время, премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху заявил, что международное давление не остановит войну против ХАМАС.

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