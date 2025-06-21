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Израиль ночью нанес масштабные удары по ядерным и военным объектам Ирана

Фото: Израиль ударил по ядерным объектам Ирана (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

Израиль ночью провел масштабные удары по ядерным и военным объектам Ирана. В результате повреждены ключевые инфраструктуры.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Times of Israel.

Армия обороны Израиля сообщила о серии авиаударов, которые произошли ночью по десяткам целей в Иране.

Среди них - ядерный комплекс в Исфахане, производственные объекты центрифуг, а также четыре пусковые установки баллистических ракет с зажигательной подготовкой.

По данным ЦАХАЛа, в операции приняли участие около 50 истребителей, которые сбросили более 150 боеприпасов. В результате ударов был нанесен "значительный ущерб" производственным мощностям ядерной программы Ирана.

Кроме того, израильские военные уничтожили грузовики, перевозившие дроны для атак по Израилю, а также повредили инфраструктуру для хранения и запуска баллистических ракет, иранские радары и системы ПВО.

По информации обороны Израиля, благодаря уничтожению пусковых установок ракеты не успели быть запущены по территории страны.

Операция Израиля в Иране

Израиль начал операцию "Львиный народ" против Ирана 13 июня, нанеся удары по военным и ядерным объектам. ЦАХАЛ уничтожил высокопоставленных военных и специалистов, которые имели отношение к иранской ядерной программе.

20 июня стало известно, что Израиль пытался ликвидировать иранского ученого-ядерщика с помощью беспилотного летательного аппарата. Удар был нанесен в центре Тегерана.

Министр обороны Израиля Исраэль Кац предупредил, что Еврейское Государство готовится усилить удары по Ирану, чтобы дестабилизировать режим.

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