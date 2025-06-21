Израиль ночью нанес масштабные удары по ядерным и военным объектам Ирана

По информации обороны Израиля, благодаря уничтожению пусковых установок ракеты не успели быть запущены по территории страны.
Израиль ночью провел масштабные удары по ядерным и военным объектам Ирана. В результате повреждены ключевые инфраструктуры.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Times of Israel.
Армия обороны Израиля сообщила о серии авиаударов, которые произошли ночью по десяткам целей в Иране.
Среди них - ядерный комплекс в Исфахане, производственные объекты центрифуг, а также четыре пусковые установки баллистических ракет с зажигательной подготовкой.
По данным ЦАХАЛа, в операции приняли участие около 50 истребителей, которые сбросили более 150 боеприпасов. В результате ударов был нанесен "значительный ущерб" производственным мощностям ядерной программы Ирана.
Кроме того, израильские военные уничтожили грузовики, перевозившие дроны для атак по Израилю, а также повредили инфраструктуру для хранения и запуска баллистических ракет, иранские радары и системы ПВО.
По информации обороны Израиля, благодаря уничтожению пусковых установок ракеты не успели быть запущены по территории страны.
Израиль начал операцию "Львиный народ" против Ирана 13 июня, нанеся удары по военным и ядерным объектам. ЦАХАЛ уничтожил высокопоставленных военных и специалистов, которые имели отношение к иранской ядерной программе.
20 июня стало известно, что Израиль пытался ликвидировать иранского ученого-ядерщика с помощью беспилотного летательного аппарата. Удар был нанесен в центре Тегерана.
Министр обороны Израиля Исраэль Кац предупредил, что Еврейское Государство готовится усилить удары по Ирану, чтобы дестабилизировать режим.
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