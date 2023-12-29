Израиль признал ответственность за смертельные удары по Сектору Газа, - СМИ

Израильские военные признали, что накануне Рождества нанесли два смертоносных удара по лагерю беженцев Магази. В результате атак погибли десятки палестинцев, среди которых и гражданские лица.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Hill.

Военные заявили, что удары в Сочельник 24 декабря были нанесены ракетами с истребителей, которые поразили "прилегающие" к намеченным целям здания.

"Предварительное расследование показало, что во время ударов также были поражены дополнительные здания, расположенные рядом с целями, что, вероятно, нанесло непреднамеренный ущерб непричастным гражданским лицам", - заявили военные.

Министерство здравоохранения Газы заявило, что в результате двух ударов погибло по меньшей мере 70 человек.

Военнослужащие заявили, что "сожалеют о вреде, причиненном непричастным лицам, и работают над тем, чтобы извлечь уроки из этого инцидента".

Заявление израильских военных возникло на фоне информации о том, что количество погибших палестинцев в войне между Израилем и ХАМАС превысило 20 тысяч человек, а также на фоне усиления международного давления на Израиль с требованием прекратить военную операцию в Секторе Газа.

Международное давление на Израиль

Международное давление с просьбой прекратить огонь по Сектору Газа растет. Папа Римский Франциск в рождественском обращении в очередной раз призвал к прекращению войны.

"Я умоляю о прекращении военных действий, которые приносят ужасные жертвы среди мирного населения, и призываю к решению отчаянной гуманитарной ситуации путем открытия доступа для оказания гуманитарной помощи. Пусть будет положен конец разжиганию насилия и ненависти", - сказал он.

В Белом доме заявили, что хотят, чтобы война между Израилем и ХАМАС закончилась как можно быстрее.

В то же время в Силах обороны Израиля (ЦАХАЛ) отметили, что военная операция против боевиков ХАМАС в Секторе Газа, вероятно, продлится еще много месяцев.

Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху заявил, что война в Газе будет продолжаться "долго", несмотря на предупреждения со стороны США и других стран о том, что продолжение наступления на Газу может усилить ХАМАС, а не победить его.

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