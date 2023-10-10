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Израиль примет участие во встрече глав Минобороны стран НАТО, - СМИ

Фото: Йоав Галант, министр обороны Израиля (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Министр обороны Израиля Йоав Галант в четверг, 12 октября, будет принимать участие во встрече глав министерств обороны стран НАТО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Jerusalem Post.

Согласно данным издания, неназванный западный чиновник рассказал, что Галант примет участие в формате видеоконференции. 

По словам источника, ранее планировалось, что на встрече в Брюсселе будут обсуждаться только война в Украине и миссии НАТО в Косово и Ираке, но после нападения боевиков ХАМАС на Израиль в субботу, чиновники отдельно решили провести заседание с участием Галанта.

Что предшествовало

Напомним, в конце прошлой недели боевики ХАМАС напали на Израиль, они массово убивали и брали в плен как военных, так и мирных жителей. 

В одном из населенных пунктов Израиля, который находится рядом с сектором Газа, военные обнаружили тела около 40 младенцев и детей

По данным СМИ, после начала боевых действий Израиль запросил военную помощь у США

 

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НАТОХАМАСИзраильПалестинаСектор Газа