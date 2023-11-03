Израиль отказывается от перемирия с ХАМАС без освобождения заложников

"Израиль отказывается от временного прекращения огня, которое не включает в себя возвращение наших заложников", - подчеркнул Нетаньяху.

Он добавил, что Армия обороны Израиля действует в полную силу на всех фронтах.

При этом, по информации CNN, о таком условии для паузы в войне с ХАМАС сегодня, 3 ноября, министр обороны Израиля Йоав Галлант сообщил госсекретарю США Энтони Блинкену.

Операция Израиля в Секторе Газа

Напомним, в начале октября боевики ХАМАС вторглись на территорию Израиля. Они похищали и убивали мирных жителей.

В ответ Армия обороны Израиля начала операцию против ХАМАС. В ее рамках на прошлой неделе был проведен ввод войск в Сектор Газа.

Согласно последним данным, воины ЦАХАЛ уже окружили город Газа. Также они ведут бои с террористами в подземных тоннелях под Сектором Газа.