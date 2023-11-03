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Израиль отказывается от перемирия с ХАМАС без освобождения заложников

Фото: Биньямин Нетаньяху, премьер Израиля (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Израиль может сделать паузу в войне с ХАМАС только при условии, если боевики согласятся отпустить заложников.

Об этом заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.

"Израиль отказывается от временного прекращения огня, которое не включает в себя возвращение наших заложников", - подчеркнул Нетаньяху. 

Он добавил, что Армия обороны Израиля действует в полную силу на всех фронтах. 

При этом, по информации CNN, о таком условии для паузы в войне с ХАМАС сегодня, 3 ноября, министр обороны Израиля Йоав Галлант сообщил госсекретарю США Энтони Блинкену. 

Операция Израиля в Секторе Газа

Напомним, в начале октября боевики ХАМАС вторглись на территорию Израиля. Они похищали и убивали мирных жителей. 

В ответ Армия обороны Израиля начала операцию против ХАМАС. В ее рамках на прошлой неделе был проведен ввод войск в Сектор Газа. 

Согласно последним данным, воины ЦАХАЛ уже окружили город Газа. Также они ведут бои с террористами в подземных тоннелях под Сектором Газа. 

 

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НетаньяхуХАМАСИзраильПалестинаСектор Газа