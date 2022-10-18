RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Израиль отклонил запрос о переговорах Ганца и Резникова, - Haaretz

Фото: в Израиле заявили о срыве переговоров с Алексеем Резниковым (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Сергей Новиков

Израильская сторона отклонила запрос о телефонном разговоре министра обороны Бени Ганца с украинским коллегой Алексеем Резниковым. Стороны уже несколько недель пытаются согласовать переговоры.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местное издание Haaretz.

По словам источника, разговор был запланирован на понедельник, 17 октября, но Израиль отклонил запрос. Издание со ссылкой на неназванных украинских официальных лиц отмечает, что израильская сторона сама инициировала контакты несколько дней назад.

До этого последний раз Ганц и Резников разговаривали в апреле. Один из украинских источников Haaretz сообщил, что следующая беседа планировалась на 24 августа, но с тех пор откладывалась пять раз. Вчерашний разговор сорвался за несколько часов до назначенного времени.

В то же время издание подчеркивает, что официальные лица Израиля опровергают эту информацию. Алексей Резников также заявил, что ему ничего неизвестно о разговоре в понедельник или любой другой день.

Напомним, сегодня министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев официально попросит Израиль о передаче систем противовоздушной обороны.

До этого министр по делам диаспоры Израиля Нахман Шай говорил, что пришло время оказать Украине такую военную помощь, как США и НАТО, особенно на фоне информации о передачи Ираном ракет класса "земля-земля" России.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ИзраильАлексей Резников