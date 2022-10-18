Израиль отклонил запрос о переговорах Ганца и Резникова, - Haaretz

Израильская сторона отклонила запрос о телефонном разговоре министра обороны Бени Ганца с украинским коллегой Алексеем Резниковым. Стороны уже несколько недель пытаются согласовать переговоры.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местное издание Haaretz.
По словам источника, разговор был запланирован на понедельник, 17 октября, но Израиль отклонил запрос. Издание со ссылкой на неназванных украинских официальных лиц отмечает, что израильская сторона сама инициировала контакты несколько дней назад.
До этого последний раз Ганц и Резников разговаривали в апреле. Один из украинских источников Haaretz сообщил, что следующая беседа планировалась на 24 августа, но с тех пор откладывалась пять раз. Вчерашний разговор сорвался за несколько часов до назначенного времени.
В то же время издание подчеркивает, что официальные лица Израиля опровергают эту информацию. Алексей Резников также заявил, что ему ничего неизвестно о разговоре в понедельник или любой другой день.
Напомним, сегодня министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев официально попросит Израиль о передаче систем противовоздушной обороны.
До этого министр по делам диаспоры Израиля Нахман Шай говорил, что пришло время оказать Украине такую военную помощь, как США и НАТО, особенно на фоне информации о передачи Ираном ракет класса "земля-земля" России.
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