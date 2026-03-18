Израиль вдвое увеличил численность войск на границе с Ливаном

Израиль с начала марта более чем вдвое увеличил численность войск на границе с Ливаном и расширяет операции против "Хезболлы".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
По словам командира Армии обороны Израиля, военные проводят обыски в южных ливанских деревнях, которые ранее были эвакуированы по приказу Израиля. Основная цель - выявление оружия и инфраструктуры группировки "Хезболла".
"План заключается в том, чтобы убедиться, что "Хезболла" не имеет военной инфраструктуры", - отметил он.
Командир добавил, что в отдельных случаях оружие находили в жилых домах.
"В некоторых случаях они прятали оружие в домах. У нас нет другого выбора, как убедиться, что этот дом не является военным объектом", - добавил военный.
В то же время "Хезболла" отрицает использование гражданской инфраструктуры для хранения вооружения и обвиняет Израиль в умышленном разрушении гражданской инфраструктуры.
На фоне операции Израиль продолжает наносить авиаудары по Бейруту и обстреливать южные районы Ливана.
По данным ливанского источника в службах безопасности и иностранного чиновника, который следит за развитием событий на месте, израильские силы постепенно продвигаются вглубь территории. В частности, одной из первых целей стал город Хиям, который расположен недалеко от границы.
По оценкам израильских чиновников, возможности "Хезболлы" значительно уменьшились, однако группировка все еще способна наносить удары вглубь территории Израиля.
Напомним, 11 марта "Хезболла" вместе с Ираном нанесла скоординированный удар по Израилю - с территории Ливана было выпущено более 200 ракет, еще десятки - со стороны Ирана.
После этого Израиль изменил подход к боевым действиям на севере. До атаки Иерусалим пытался избегать масштабной эскалации, сосредотачивая основные силы на противостоянии с Ираном.
Впоследствии стало известно, что Израиль разворачивает три дивизии на границе с Ливаном и готовится к крупнейшей наземной операции за последние 20 лет.