Израиль вдвое увеличил численность войск на границе с Ливаном

По словам командира Армии обороны Израиля, военные проводят обыски в южных ливанских деревнях, которые ранее были эвакуированы по приказу Израиля. Основная цель - выявление оружия и инфраструктуры группировки "Хезболла".

"План заключается в том, чтобы убедиться, что "Хезболла" не имеет военной инфраструктуры", - отметил он.

Командир добавил, что в отдельных случаях оружие находили в жилых домах.

"В некоторых случаях они прятали оружие в домах. У нас нет другого выбора, как убедиться, что этот дом не является военным объектом", - добавил военный.

В то же время "Хезболла" отрицает использование гражданской инфраструктуры для хранения вооружения и обвиняет Израиль в умышленном разрушении гражданской инфраструктуры.

На фоне операции Израиль продолжает наносить авиаудары по Бейруту и обстреливать южные районы Ливана.

По данным ливанского источника в службах безопасности и иностранного чиновника, который следит за развитием событий на месте, израильские силы постепенно продвигаются вглубь территории. В частности, одной из первых целей стал город Хиям, который расположен недалеко от границы.

По оценкам израильских чиновников, возможности "Хезболлы" значительно уменьшились, однако группировка все еще способна наносить удары вглубь территории Израиля.