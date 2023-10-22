Израиль ударил по подземельям на территории мечети, где ХАМАС готовил теракты

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что ударила по подземельям в мечети Аль-Ансар города Дженин. Боевики ХАМАСа использовали их для подготовки новых атак.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ЦАХАЛ.

ЦАХАЛ отмечает, что израильские военные летом 2023 совершили рейд на мечеть Аль-Ансар во время крупной операции в Дженине. Тогда обнаружили, что боевики ХАМАС некоторое время жили в подземных туннелях.

По данным Израиля, боевики использовали здание в качестве базы для планирования и осуществления атак. Под мечетью находился террористический центр боевиков ХАМАС и "Исламского джихада", которые, по словам ЦАХАЛ, несут ответственность за организацию нескольких террористических атак в последние месяцы и готовились совершить теракт в ближайшее время.

События в Израиле

Напомним, 7 октября боевики ХАМАСа вторглись на территорию Израиля. После этого Израиль начал операцию против ХАМАС. Ее следующим этапом может стать наземная операция в секторе Газа.

В США, Европе и других странах мира проходят акции в поддержку палестинского народа. Зачастую они заканчивают столкновениями и задержаниями.

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