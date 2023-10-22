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Ізраїль вдарив по підземеллях на території мечеті, де ХАМАС готував теракти

Сектор Газа, Неділя 22 жовтня 2023 12:40
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Ізраїль вдарив по підземеллях на території мечеті, де ХАМАС готував теракти Фото: Ізраїль вдарив по підземеллях ХАМАС на території мечеті (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Армія оборони Ізраїля (ЦАХАЛ) заявила, що вдарила по підземеллях у мечеті Аль-Ансар міста Дженін. Бойовики ХАМАС використовували їх для підготовки нових атак.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу ЦАХАЛ.

ЦАХАЛ зазначає, що ізраїльські військові влітку 2023 року здійснили рейд на мечеть Аль-Ансар під час великої операції в Дженіні. Тоді виявили, що бойовики ХАМАС певний час жили у підземних тунелях.

За даними Ізраїлю, бойовики використовували будівлю як базу для планування й здійснення атак. Під мечеттю знаходився терористичний осередок бойовиків ХАМАС та "Ісламського джихаду", які, за словами ЦАХАЛ, несуть відповідальність за організацію кількох терористичних атак останніми місяцями і готувалися вчинити теракт найближчим часом.

Події в Ізраїлі

Нагадаємо, 7 жовтня бойовики ХАМАС вторглися на територію Ізраїлю. Після цього Ізраїль розпочав операцію проти ХАМАСу. Її наступним етапом може стати наземна операція у Секторі Газа.

У США, Європі та інших країнам світу проходять акції на підтримку палестинського народу. Часто вони закінчують сутичками та затриманнями.

Що відбувається в Ізраїлі та у світі після початку війни на Близькому Сході - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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ХАМАС Ізраїль Сектор Газа
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