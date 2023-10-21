Все против всех. Что происходит в Израиле и в мире после начала войны на Ближнем Востоке

В начале третьей недели войны в Израиле и Сектора Газа не видно никаких перспектив скорого окончания боевых действий, скорее наоборот. Конфликт пока не выплеснулся за пределы региона, но уже приобрел глобальный характер. Подробнее – в обзоре РБК-Украина.

Несмотря на огромное количество событий, заявлений, угроз, обещаний и других новостей, сопровождающих войну между Израилем и террористами ХАМАС, общая картина остается неизменной уже несколько дней. Израиль наносит массированные авиаудары по Сектору Газа, ХАМАС с союзниками продолжает запускать ракеты по Израилю, мировые лидеры ведут переговоры с властями Израиля, палестинцами, странами Ближнего Востока и между собой – но без малейшего результата. Пока не удается договориться даже о доставке ограниченной партии гуманитарной помощи в Газу, счет погибших в войне идет на тысячи.

Что происходит в Израиле и Секторе Газа

Главный вопрос, который будет определять дальнейшее развитие конфликта в Газе – когда и как начнется наземная фаза боевых действий. Поскольку ее ожидают уже с первых дней нападения на Израиль боевиков ХАМАС, в самом Израиле появились даже слухи о том, что вход ЦАХАЛ в Сектор Газа и вовсе не состоится.

Но официальные лица это категорически опровергают – сейчас Израиль просто накапливает силы и проводит "формирующие операции", чтобы максимально ослабить оборону ХАМАС и прочих террористов перед наземной фазой. Уничтожения лидеров ХАМАС стали уже довольно рутинными новостями. "Сейчас вы видите Газу издалека, скоро вы увидите ее изнутри. Команда придет", – заявил солдатам ЦАХАЛ в четверг, 19 октября, министр обороны Израиля Йоав Галант.

Накануне агентство Reuters со ссылкой на свои источники сообщило, что власти Израиля якобы не знают, что делать после окончания наземной фазы боевых действий: даже если операция закончится успехом и ХАМАС потерпит поражение, то что делать с разрушенным Сектором Газа далее. Очевидно, об аннексии речь идти не может – Израиль изначально не ставит перед собой такой цели. Кроме того, даже для такой мощной экономики восстановление региона и дальнейшее обеспечение разрушенной войной Газы и ее многочисленного населения выглядит нереальной и даже бессмысленной задачей.

Система "Железный купол" на юге Израиля (фото: Getty Images)

Впрочем, тот же Йоав Галант заявил, что операция в Секторе Газа в целом будет иметь три этапа: воздушная и наземная фазы, ликвидация очагов сопротивления боевиков, а далее – "создание нового режима безопасности в Секторе Газа, снятие ответственности Израиля за повседневную жизнь в Секторе Газа и создание новой реальности безопасности для граждан Израиля и всего мира". Впрочем, каким образом удастся реализовать на практике третий этап, чтобы после ухода ЦАХАЛ из Газы эта территория снова не превратилась в очаг терроризма – пока непонятно.

По информации Bloomberg, США оказали влияние на подготовку наземной операция ЦАХАЛ в Секторе Газа, несколько остудив изначальные оценки израильского руководства. Также агентство сообщает, что американцы и европейцы просят отложить начало операции, чтобы освободить хотя бы часть заложников, находящихся в руках ХАМАС – по этому поводу ведутся тайные переговоры при посредничестве Катара (и двух американок уже удалось освободить).

Самое заметное событие последних дней войны – обстрел больницы Аль-Ахли в Газе, число жертв которого колеблется от десятков до сотен человек. ХАМАС обвинил в этом Израиль, в Тель-Авиве заявили, что на госпиталь упала ракета, которую по Израилю запустил "Исламский джихад" (в среднем, около трети всех ракет, которые террористы запускают по Израилю, в итоге падают на территории Сектора Газа).

Последствия удара по больнице Аль-Ахли (фото: Getty Images)

Сведения американской разведки – спутниковые снимки, видео и фото с места событий, перехваченные переговоры боевиков – предварительно подтверждают, что запуск ракеты был совершен с позиций палестинских боевиков в самом Секторе Газа. Впрочем, арабский мир и мусульманское сообщество в целом поддержали позицию ХАМАС.

В сухом остатке, из-за этих событий сорвались запланированные на 18 октября переговоры американского президента Джо Байдена с лидерами Египта, Иордании и Палестинской автономии (речь о лидере палестинской партии ФАТХ, которая на практике контролирует лишь Западный берег реки Иордан и в целом находится во враждебных отношениях с ХАМАСовцами из Сектора Газы).

Что происходит в мире в связи с войной в Израиле и Газе

Главные боевые действия сейчас происходят в Секторе Газа, хотя и на севере Израиля, и на Западном берегу реки Иордан тоже неспокойно. Фактически с первого дня войны боевики "Хезболлы" активизировали обстрелы приграничных районов Израиля, ЦАХАЛ наносит удары в ответ. Кроме того, израильские силовики проводят операции и на Западном берегу, выявляя местных боевиков ХАМАС. Только 20 октября в ходе этих операции было задержано несколько десятков террористов, 13 ХАМАСовцев ликвидировали, погиб и израильский офицер.

Кроме того, Израиль нанес превентивные удары по аэропортам сирийских Дамаска и Алеппо, через которые могли перебрасывать подкрепления или оружие "Хезболле". В свою очередь, атакам с воздуха подверглись авиабазы США в Сирии и Ираке, американцы сбили над Красным морем ракеты, которые по Израилю из Йемена направила группировка хуситов, дружественная Ирану.

Несмотря на эти события, пока нельзя говорить, что военный конфликт действительно выплеснулся за пределы Сектора Газа и окрестностей и стал по-настоящему региональным. И в то же время, парадоксальным образом, война Израиля с ХАМАСом приобрела глобальный характер, пусть и не в плане непосредственно военного конфликта.

По всему миру состоялись акции протеста, причем не только в арабских или в целом мусульманских странах. В турецком Стамбуле протестующие пытались взять штурмом консульство Израиля, многотысячные антиизраильские акции состоялись в Ливане, Марокко, Иране, Ираке и других странах. Примечательно, что поддержка палестинцев со стороны других арабских обществ имеет четкие границы. Так, по информации Reuters, они опасаются возможного потока беженцев из Сектора Газа, которые навсегда останутся в их странах. По словам президента Египта Абдель ас-Сиси, протестовать против приема беженцев могут выйти миллионы его сограждан.

Антиизраильские акции также состоялись в ряде европейских городов. В Берлине, несмотря на запрет, протесты дошли и до стычек с полицией. Неспокойно было и в США, которые традиционно считаются главным союзником Израиля в мире. Власти страны даже издали глобальное предупреждение американцам по всему миру быть особо осторожны из-за угрозы нападений. В вашингтонском Капитолии были задержаны около трехсот участников антиизраильской акции. Очевидно, далеко не все из них были арабами или мусульманами, а выступают в поддержку палестинцев (и, соответственно, против действий Израиля) по тем или иным идеологическим соображениям.

Во время антиизраильского протеста в Берлине (фото: Getty Images)

Это как раз хорошо иллюстрирует глобализацию израильско-палестинского противостояния, которое, вовлекая людей в других частях планеты, не имеющих непосредственного отношения к обеим сторонам конфликта. Так, спонсоры ряда престижнейших американских университетов, вроде Гарвардского или Принстонского, отзывают свое финансирование в связи с прошедшими там студенческими акциями в поддержку палестинцев и против Израиля.

Как сообщает New York Times, многие американские еврейские активисты из левых и леволиберальных движений (в том числе критиковавшие ранее политику Израиля в отношении палестинцев) неожиданно столкнулись с волной неприятия со стороны своих соратников по делу. Их теперь считают ответственными за проводимую в Секторе Газа операцию, призывают признать Израиль "страной апартеида", а то и вовсе поддержать действия ХАМАС и призывы к уничтожению Израиля как такового.

Потенциально такой раскол в среде американских левых, в массе своей поддерживающих Демократическую партию, может иметь далеко идущие последствия в контексте будущих выборов. Особенно, если противостояние на Ближнем Востоке будет набирать ход.

Израильские солдаты возле границы с Ливаном (фото: Getty Images)

А этот сценарий пока выглядит неизбежным, вопрос только в масштабах эскалации. Дальнейшее развитие событий будет зависеть от двух факторов. Первый – насколько успешно пройдет и как надолго затянется наземная операция в Секторе Газа. Второй – последует ли за ее началом открытие второго фронта, очевидно, на севере Израиля, руками "Хезболлы" и стоящего за ней Ирана. При этом сама "Хезболла" в военном плане представляет собой куда более грозную силу, чем ХАМАС.