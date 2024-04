Момент истины. Как атака Ирана на Израиль повлияла на помощь Украине от США

На этой неделе появились реальные шансы на то, что Конгресс США наконец-то одобрит многомиллиардный пакет помощи Украине. Это стало косвенным результатом последней атаки Ирана на Израиль. Подробнее – в материале РБК-Украина.

При написании статьи использовались материалы The New York Times, CNN, The Hill, Atlantic Council, публичные выступления американских политиков.

Прошло уже почти полгода со дня, когда президент США Джо Байден внес в Конгресс законопроект о выделении нового пакета помощи Украине. В пакет также входила помощь Израилю, который подвергся нападению боевиков ХАМАС, противодействие Китаю и укрепление границы с Мексикой.

Проект Байдена утонул в бесконечных и бесплодных переговорах между демократами и республиканцами в Конгрессе. В итоге, в феврале Сенат с большими усилиями проголосовал свой проект, предусматривающий помощь Украине (в размере 60 млрд долларов), Израилю и Тайваню, а вопрос с мексиканской границей вынесли за скобки.

Но до рассмотрения в Палате представителей сенатский документ так и не добрался. Главная причина – противодействие со стороны группы республиканцев-трампистов, самые радикальные из которых в принципе выступают против какой-либо помощи Украине.

При этом и в Палате представителей есть уверенное большинство голосов, из обеих партий, за оказание дальнейшей поддержки Украине. Но для этого законопроект нужно вынести на рассмотрение – а спикер-республиканец Майк Джонсон всячески этому опирается. Во-первых, он оглядывается на радикальных трампистов из своей фракции, которые угрожают ему возможной отставкой из-за "украинского вопроса", во-вторых – на самого Дональда Трампа, который даже в статусе кандидата в президенты способен похоронить политическую карьеру любого однопартийца.

Джонсон не выполнил своего обещания сразу же взяться за рассмотрение вопроса о помощи Украине по окончанию пасхальных каникул, с 9 апреля. Казалось, тема Украины снова увязнет в бесконечных консультациях.

Но ситуацию резко изменило нападение Ирана на Израиль в ночь с 13 на 14 апреля. Из-за этого оказание помощи Израилю снова вышло на первые места в политической повестке США. В Конгрессе заговорили о том, что ее нужно выделить безотлагательно, уже на текущей неделе.

Демократы решили воспользоваться моментом и заодно провести через Палату представителей и помощь Украине. Самый простой способ сделать это – по сокращенной процедуре проголосовать за уже одобренный Сенатом проект "Украина+Израиль+Тайвань", который сразу бы подписал Байден. На все про все потребовались бы считанные часы.

Однако на пути снова встал спикер Джонсон. Он поддерживает выделение помощи Израилю, но имеет свое видение того, как надо помогать Украине. Накануне он специально съездил в резиденцию Трампа, чтобы проконсультироваться с ним по этому вопросу.

Во-первых, Джонсон смог заручиться поддержкой экс-президента на случай, если самые ярые трамписты попытаются отправить его в отставку. Во-вторых, Трамп снова публично согласился на выделение Украине помощи, но с условием – она будет предоставлена в кредит.

Среди других идей Джонсона – включить в пакет помощи передачу Украине замороженных в США российских активов (их оценочная стоимость – около 5 миллиардов долларов), а также снять запрет на строительство новых терминалов для экспорта сжиженного газа (по идее, это должно ослабить позиции России на мировом газовом рынке).

Почему демократы против

Изначально демократы выступали против предоставления Украине помощи в кредит, а не на безвозвратной основе, как сейчас. По информации РБК-Украина, советник Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан во время недавнего визита в Киев просил украинскую власть публично не соглашаться на такой вариант.

Но вскоре президент Владимир Зеленский все же заявил, что Украина оказалась в ситуации, когда готова принять американскую помощь на любых условиях. А по информации американских медиа, и сами демократы в Конгрессе, в принципе, были готовы на уступку Джонсону/Трампу по этому вопросу – если в итоге пакет помощи удастся проголосовать. Сейчас же руководство демократов настаивает на принятии уже одобренного Сенатом проекта "Украина+Израиль+Тайвань".

В вопросе использования российских активов для помощи Украине между республиканцами и демократами, в принципе, есть консенсус. А вот строительство СПГ-терминалов многие демократы не поддерживают. Байден в свое время был вынужден поставить этот процесс на паузу под давлением экологических активистов. Для значительной части его избирателей защита окружающей среды – очень важный вопрос, и за несколько месяцев до выборов президент едва ли рискнет потерять их поддержку.

Спикер Палаты представителей Майк Джонсон (фото: Getty Images)

Итоговой версии законопроекта Джонсона о помощи Украине не видели даже его близкие соратники. "Мы что-то сложим вместе и пошлем это в Сенат", – описал свою инициативу спикер в одном из последних телеэфиров.

Любой американский закон должен быть одобрен обеими палатами Конгресса, со всеми поправками. В случае с выделением помощи Украине это означает, что любая новая инициатива Джонсона должна будет пройти через подконтрольный демократам Сенат.

К примеру, разделение помощи Украине и Израилю на два отдельных законопроекта, о чем также говорил Джонсон. Даже если в Палате представителей за это найдутся голоса, через Сенат такое предложение наверняка не пройдет.

Если же включать в украинский пакет какие-то дополнительные вопросы, например об СПГ-терминалах или мексиканской границе, он почти гарантированно провалится.

Почему важно проголосовать за помощь Украине сейчас

Сейчас спикер Палаты представителей оказался под давлением со всех сторон, не только со стороны Белого Дома и демократов в Конгрессе, но и проукраински настроенных республиканцев. К примеру, глава комитета по иностранных делам Майкл Маккол заявил, что помощь Украине и Израилю надо голосовать в одном пакете. "То, что случилось в Израиле прошлой ночью (обстрел со стороны Ирана, - ред.), в Украине происходит каждую ночь", – сказал Маккол. 91 конгрессмен от обеих партий написали Джонсону открытое письмо с призывом немедленно вынести на голосование сенатский проект "Украина+Израиль+Тайвань".

Потенциально принять этот проект можно и в обход Джонсона, для этого демократы зарегистрировали соответствующую петиция в Палате. На данный момент для ее реализации не хватает всего 23 подписи. Но и здесь есть проблемы. Во-первых, за нее не хочет подписываться левое крыло демократической фракции, настроенное против оказания помощи Израилю. Во-вторых, не хотят подписываться и республиканцы – потому что политически это будет выглядеть как уступка демократам.

Прямо сейчас образовалось очень короткое окно, когда помощь Украине вполне реально проголосовать, пока тема иранской атаки против Израиля еще актуальна. Если же Израиль не нанесет ответный мощный удар по Ирану (а такой вариант выглядит все менее вероятным), эта тема в медиа будет быстро вытеснена другими. А американский политикум окончательно сфокусируется на президентских выборах, и момент для Украины будет упущен.

Дальнейшее развитие событий зависит от того, какое решение по Украине и Израилю примут республиканцы в Палате представителей. Заседание фракции состоится в ночь с понедельника на вторник по киевскому времени.